Asesinan a futbolista Jahneil Douglas: ¿cómo murió el jugador de los Rockets?

El jugador de fútbol de Toledo, Jahneil Douglas, murió después de que le dispararan afuera de un restaurante, este 7 de julio. El tackle defensivo junior tenía 22 años.

La muerte de Douglas se anunció en la página de Twitter del Toledo Athletics este miércoles, donde lamentaron la terrible pérdida. “La Universidad y todo Rocket Nation lloran la muerte del jugador de fútbol junior Jahneil Douglas, quien recibió un disparo en un incidente en Toledo anoche”, dijo el comunicado.

El joven deportista jugó en 12 juegos con los Rockets durante dos temporadas. Douglas era oriundo de Toledo y asistió a la escuela Start High School, jugando a la línea ofensiva y defensiva. Recibió una oferta para jugar con Toledo en el 2016.

En las redes también incluyó una declaración de Mike O’Brien, vicepresidente y director atlético de la Universidad de Toledo. “Todos nos sorprendimos al enterarnos de la trágica muerte de Jahneil Douglas. Esta es una pérdida devastadora para nuestro equipo de fútbol y nuestra Universidad, y un día muy triste para todos nosotros en Rocket Nation”, dijo. “Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Jahneil”.

El tiroteo en el que el jugador murió ocurrió después de una pelea entre dos hombres afuera de una pizzería en Toledo, escribió WTOL. El jugador de fútbol fue llevado al hospital, donde luego fue declarado muerto. Nadie ha sido arrestado en relación con el asesinato y la policía todavía está investigando el incidente. WTOL escribió que se encontraron casquillos de bala en la escena y disparos en un automóvil cercano.

Los tributos para Douglas comenzaron a llegar, incluido un mensaje del entrenador en jefe de fútbol de la Universidad de Toledo, Jason Candle. “A los que amamos nunca nos dejan realmente. JD siempre será parte de la Familia Rocket y su sonrisa contagiosa nunca será olvidada”, escribió Candle. “Nuestras oraciones están con él y su familia”.

The University and all of Rocket Nation mourn the death of junior football player Jahneil Douglas, who was shot in an incident in Toledo last night.

Los homenajes para el jugador comenzaron a llegar bajo su publicación final de Instagram, donde la gente lloraba a Douglas. “Acabo de recibir una notificación de ESPN. Tenía que venir a presentar mis respetos. Oraciones para usted y su familia. Descanse en paz”, escribió un internauta.

“Wow … qué mundo malvado … RIP”, agregó otro.

Douglas apoyó a la causa Black Lives Matter en su publicación final de Instagram.

Jahneil Douglas made us proud with his hard work throughout high school, his commitment to being a strong role model, and his attitude towards success in college. Please keep his family and friends in your prayers after this senseless tragedy.

— Roy C. Start HS (@ToledoStartHS) July 8, 2020