¿Vidente española vaticinó la pandemia del coronavirus?: Video

View this post on Instagram

En 15 minutos entraremos @ananda_terapeuta y @nubedemaria en directo por instagram para dar apoyo a las personas a todas las personas que estamos viviendo esta tragedia que engloba al mundo y contestar a preguntas, haremos una meditación para desbloquear nuestros miedos y angustias y dar energía al planeta todos unidos 🌍 🙏❤️❤️ Mis mejores energías os acompañen y os guíen 🙏