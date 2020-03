La Doctora Polo de Caso Cerrado desarrolló una enfermedad mental por el coronavirus

La crisis del coronavirus sigue avanzando de manera estrepitosa en Estados Unidos, donde la cifra de muertes ya superó los 2,000 casos y los contagios son del orden de más de 120 mil.

Y en medio de la pandemia, la doctora Ana María Polo confesó que esta época de cuarentena encerrada en su casa ya está ocasionándole males emocionales.

La jueza de Caso Cerrado mencionó que ha tratado de seguir las normas impuestas por las autoridades de salud y trata de permanecer mayormente en su apartamento, pero ya ha desarrollado condiciones de salud mental, propias del encierro y la incertidumbre.

“El problema es que no hay nada definido, hay una incertidumbre y tenemos que estar más atentos. ¿Vamos a tener que vivir en espacios como ahora? Eso me causa mucha ansiedad”, confesó la estrella de Telemundo, en diálogo con la revista People en español, donde confesó que no comprende del todo muchas medidas.



Según la Asociacion de ansiedad y depresión de Estados Unidos los trastornos de ansiedad son la enfermedad mental más común del país, afectando a unos 40 millones de adultos, lo que equivale al 18.1% de la población, pero uno de los grandes problemas es que tan solo el 36.9% de los que lo padecen reciben tratamiento.

“Estoy muy preocupada porque no me queda claro eso de estar separado, cómo se va a eliminar al virus es la parte que no me queda clara y en qué tiempo. Hay cosas que no están claras. Analizo las noticias y no me queda claro cómo vamos a salir de esta situación”, comentó la cubana, al tiempo que dijo que está tratando al máximo de ser obediente.



“Yo estoy [cumpliendo] totalmente las normas. Tengo distancia social, sinceramente lo estoy cumpliendo al pie de la letra con las excepciones de ir al supermercado [para] hacer las compras que me hacen falta”, dijo la famosa jueza de la televisión, quien ha estado tratando de usa mucho las redes tecnológicas.

“Mi trabajo lo hago a través del teléfono, FaceTime, tengo esa facilidad y en este momento no estoy grabando absolutamente nada. Preparo la comida, desayuno y almuerzo en casa todos los días. Recuerdo a mi madre cuando se volvía loca y decía qué hago, qué hago. Estoy tratando de ser más física, me mantengo activa para gastar energía. Me mantengo conectada a la redes, este momento es crítico y es una bendición que tengamos la tecnología y las redes”, afirmó Polo.



La estrella de Telemundo dijo de paso que lo que más le preocupa de toda esta situación es el desempleo que el coronavirus ha generado.

“La mayoría de las personas necesitan trabajar, viven de su cheque mes a mes, semana tras semana y eso representa otra crisis que es más seria que el mismo coronavirus, cómo vamos a sostenernos de los males el peor”, aseguró la doctora Polo, quien envió un mensaje a sus seguidores.

“Hay que hacer lo que nos indican, tratar de mantener la mente sana, calmada, ver el otro lado de la vida. A la naturaleza esto le ha [venido] bien. Se han visto cosas en las aguas de Venecia que nos e habían visto desde hace años, hay que buscarle la parte bonita a las cosas. Es un momento bueno para todos ser budistas, pensar de qué manera podemos ser útiles”, concluyó Polo.

Los comentarios de la doctora Polo surgen solo unos días después de que Jay Colindres, actor del caso más visto de Caso Cerrado, confesara que dio positivo por coronavirus.