Murió Josh Wallwork por coronavirus: ¿cómo murió el actor de Law & Order?

Josh Wallwork, actor de la serie dramática de más larga duración en la historia de la televisión, Law & Order: SVU, falleció el 26 de marzo, después de contraer coronavirus, a la edad de 45 años.

La noticia fue compartida en Facebook por el amigo cercano de la familia Abdul Qadir.

“Con el permiso de The Wallwork Family, y el corazón roto, apoyado por seres queridos, anuncio el fallecimiento de Josh Wallwork por complicaciones de COVID-19. Hoy hizo la transición pacífica a la edad de 45 años. Eres amado por muchos. Como siempre decimos, hasta la próxima”.

Warren Leight, productor ejecutivo de Law & Order, tuiteó un homenaje en honor a su amigo. “Muy malas noticias hoy. Uno de nuestros clientes, y un hombre hermoso, Josh Wallwork, falleció por complicaciones de Covid-19. El elenco y el equipo envían amor y oraciones a su familia y amigos. Estamos desconsolados”, dijo Leight.

Nacido el 3 de junio de 1974, Wallwork trabajó en el set del drama de NBC, protagonizado por Mariska Hargitay desde 2019.



Antes de Law & Order: SVU, el actor trabajó en una serie de exitosos programas como Madame Secretary, protagonizada por Téa Leoni, The Get Down y Bull. Antes de que su carrera televisiva despegara, Wallwork hacía el vestuario para el Ballet de Houston y el OVO del Cirque de Soleil.

Hargitay tuiteó un homenaje después del fallecimiento de Wallwork. Ella escribió: “Estamos desconsolados. No creo haberlo visto nunca sin una sonrisa en su rostro. Él trajo amor y amabilidad donde quiera que fuera. Siempre listo con una broma. Law & Order nunca será lo mismo. Te extrañaremos Josh. #Por siempre en nuestros corazones”.



El 15 de marzo, NBCUniveral anunció que detendrían la producción de numerosas series en medio de la preocupación por el coronavirus, que incluía Law & Order: SVU. Sin embargo, Leight ya estaba preparando a su elenco y equipo para un cierre. Tuiteó el 13 de marzo que existía la posibilidad de que la temporada 21 se acortara.

Leight, quien también se desempeña como productor ejecutivo de la serie, escribió: “TSVU había planeado producir 24 episodios esta temporada. El episodio 20, escrito por @JulieMartinSVU y yo, dirigido por @juancampanella, puede terminar siendo nuestro episodio final. Si es así, estará extrañamente bien en ese espacio, con actuaciones de muchos perps y vics que hemos conocido esta temporada”.

Wallwork vivió en Brooklyn, Nueva York, que se ha convertido en la ciudad más afectada en Estados Unidos en lo que respecta a la propagación pandémica del coronavirus. Hasta el 25 de marzo, el estado de Nueva York tenía más de 34,000 casos confirmados de COVID-19, según The New York Times.

Solo en la ciudad de Nueva York, se estima que hay 20,000 personas que dieron positivo por coronavirus y al menos 280 muertes.

Wallwork, originario de Phoenix, Arizona, era claramente querido por su familia, compañeros de trabajo y amigos, todos los cuales compartieron hermosos tributos después de su fallecimiento en las redes sociales.

Katie Falstreau Gray escribió en Facebook: “Descansa en paz Josh Wallwork. Eras una persona verdaderamente hermosa con la mejor risa y mejores abrazos. Por favor, todos, hagan su parte y quédense adentro.

Seth Eric escribió en la página de Facebook de Wallwork: “Josh, esto no es justo. No puedo creer que no volveremos a salir pronto y no nos reiremos con los chicos. Prometo que lucharé como el diablo en el trabajo para terminar con esta pesadilla. Te amo, amigo”.