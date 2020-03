Murió Lorenzo Sanz por coronavirus: ¿cómo murió el expresidente del Real Madrid?

View this post on Instagram

Declaración del presidente Florentino Pérez sobre Lorenzo Sanz. Lo primero que quiero transmitir son mis condolencias a toda su familia, especialmente a su mujer Mari Luz, a sus hijos, Lorenzo, Francisco, Fernando, Malula y Diana, a su nietos, y a todos sus amigos y seres queridos. A todos ellos todo mi cariño y toda la fuerza y el ánimo en un momento tan difícil. Quiero que ellos sepan que el madridismo al completo está hoy a su lado.Esta situación por la que estamos atravesando es tan cruel que nos impide estar con los nuestros en sus últimos instantes y eso es algo realmente duro y triste. Me acuerdo también, por supuesto, de todas las personas, de todas las familias que están viviendo este drama tan terrible. Quiero expresar mi solidaridad con todos ellos. Vivimos un tiempo que no podíamos imaginar ni en las peores pesadillas. – The first thing I'd like to do is extend my condolences to all of his family, particularly his wife, Mari Luz, his children, Lorenzo, Francisco, Fernando, Malula and Diana, his grandchildren, and all his friends and loved ones. I send them all my love, support and strength at this difficult time and I'd like them to know that madridismo is by their side. The circumstances in which we find ourselves are cruel in that they forbid us from being at our loved ones' sides in their final moments. It's painfully difficult and terribly sad. I also, of course, remember all those people, all those families who are experiencing this dreadful drama too, and express my solidarity with them. We are living through times we couldn't have imagined even in our worst nightmares. Declaración completa ➡ Link en la BIO #RealMadrid