Murió el padrastro de Enrique Iglesias por coronavirus: ¿cómo murió Carlos Falcó?

El coronavirus sigue cobrando víctimas mortales, y esta vez el brote acabó con la vida del padrastro del cantante Enrique Iglesias.

El llamado marqués de Griñón, Carlos Falcó, de 83 años, perdió la vida solo unos días después de haber sido diagnosticado con coronavirus en un centro asistencial de España.

Falcó, quien estuvo casado con la mamá del intérprete de “Experiencia religiosa”, de cuya unión nació la medio hermana de Iglesias, Tamara Falcó, se encuentra entristecido con la noticia, según lo revelaron fuentes cercanas al ibérico.

Muere el Marqués de Griñón a los 83 años con coronavirusCarlos Falcó, Marqués de Griñón, ha muerto este viernes a los 83 años en el hospital madrileño Fundación Jiménez Díaz, donde estaba ingresado por coronavirus. Puedes leer la noticia en: https://www.europapress.es/nacional/noticia-muere-marques-grinon-83-anos-coronavirus-20200320191220.html Visto en: https://www.youtube.com/europapress 2020-03-20T23:17:11.000Z

El deceso del Marqués de Griñón se produjo este viernes, en el hospital Fundación Jiménez Díaz, tras ser declarado en estado de gravedad y permanecer varios días de cuidados intensivos.



El diario El Independiente reseñó que el padrastro de Enrique Iglesias padecía enfermedades previas que aumentaban su vulnerabilidad al coronavirus.

Tamara Falcó aclara por qué no posó con su padreEspectacular en los premios de la revista Marie Claire, Tamara Falcó una vez más volvió a encandilar a los medios. Con su naturalidad y espontaneidad ante los micros, Tamara quiso desmentir una noticia publicada recientemente sobre la boda de su hermana, Ana Boyer con Fernando Verdasco. La influencer además quiso aclarar de la manera más discreta posible, la razón por la que , hace unos días durante el 20 aniversario del Teatro Real en Madrid, posaba junto a su madre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, y no junto a su padre, el Marqués de Griñón. Visto en: http://www.youtube.com/chance 2017-11-08T10:20:01.000Z

Falcó fue internado de urgencias hace una semana tras complicarse su estado por el coronavirus.

La hermana del hijo de Julio Iglesias había compartido en su Instagram una imagen junto a su padre, con la que envió buenas energías a su progenitor.

Enrique Iglesias – Experiencia ReligiosaOn Tour with Ricky Martin and Sebastian Yatra Fall 2020 Tickets are on sale NOW! Details at: https://www.enriqueiglesias.com/tour/ New Video – Despues Que Te Perdi (Click "SHOW MORE" below) Watch on YouTube: http://smarturl.it/DQTP/youtube Listen on Spotify: http://smarturl.it/DQTP/spotify Apple Music: http://smarturl.it/DQTP/applemusic iTunes: http://smarturl.it/DQTP/itunes Google Play: http://smarturl.it/DQTP/googleplay Amazon: http://smarturl.it/DQTP/az Pandora: https://www.pandora.com/artist/play/jon-z-and-enrique-iglesias/despues-que-te-perdi-single/AL:2172080 Deezer: https://www.deezer.com/sv/album/89787192?app_id=140685 Choose Your Platform!: http://smarturl.it/DQTP Snaptchat Lens Code: https://www.snapchat.com/unlock/?type=SNAPCODE&uuid=c43945762a6348258c577895ebd6f60d&metadata=01 ENRIQUE ON TOUR (Tickets): https://enriqueiglesias.com/events FOLLOW ENRIQUE: Instagram: http://www.instagram.com/enriqueiglesias Facebook: http://www.facebook.com/enriqueiglesias Twitter: http://www.twitter.com/enriqueiglesias Snapchat: enrique Sign up to http://www.enriqueiglesias.com for exclusive access and offers. 2009-12-25T07:49:39.000Z

“Papi, tú no tienes [Instagram] pero como siempre te enteras de todo lo que hago, [quiero] que sepas que te quiero y eres el mejor padre que jamás podría desear”, comentó la hermana de Quique.



Falcó era reconocido por ser un prominente empresario en la industria vinícola, y fue el esposo de Isabel Preysler, madre del intérprete de “Héroe”.

El famoso miembro de la realeza compartió su vida con Preysler durante más de cinco años en la década de los 80′, pero después de divorciarse rehizo su vida con Esther Doña, quien estuvo bajo su cuidado.

Hasta el momento España sigue en crisis por el coronavirus con estadísticas de más de 28,000 personas diagnosticadas y 1,720 muertos.

Los últimos datos sobre el auge del coronavirus señalan que hasta el momento la pandemia ha dejado más de 312 mil personas diagnosticadas con el mal y 13,411 muertes.

Después de China, Italia y Españá, son EStados Unidos, Alemania e Irán los países que más casos registran.

Hasta el momento no se han revelado más datos del deceso de Falcó.