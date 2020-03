¿Ya hay cura para el coronavirus?: ¿qué es la cloroquina?

Son muchas las esperanzas y deseos de que pronto aparezca algo útil para frenar el coronavirus o que tal vez dentro del anaquel de productos exitentes algo funcione. Y hoy muchos se preguntas si ¿es la cloroquina una cura para el coronavirus?

Algunos científicos están promocionando la eficacia del medicamento en estudios preliminares, pero también señalan que se necesita mucha más investigación antes de confirmarlo o negarlo como una posible cura para el coronavirus. Dicho esto, muchas personas en Twitter afirman que la cloroquina, o cloroquina combinada con zinc, podría ser la cura para la pandemia mundial.

La cloroquina es un fármaco inmunosupresor y antiparasitario comúnmente utilizado en el tratamiento de la malaria. Con mayor frecuencia se toma como tableta por vía oral.

Recientemente, una nota de voz de WhatsApp ha circulado por Nigeria, con un hombre en voz inglesa que afirma falsamente que los médicos franceses y chinos han “curado” el coronavirus con tratamiento con cloroquina. El hombre dijo que los médicos recomiendan tomar 500 mg de fosfato de cloroquina durante ocho días, y el mensaje también incluyó una foto de tabletas de fosfato de cloroquina. El reclamo fraudulento estaba vinculado a un sitio que vendía ilegalmente dosis de cloroquina, o afirmaba que desde entonces, los médicos han declarado que esta dosis es demasiado para un tratamiento contra la malaria.



Ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han confirmado la eficacia garantizada de la cloroquina como cura para el coronavirus. De hecho, el 20 de febrero, Janet Díaz, directora de atención clínica del programa de emergencia de la OMS, tocó el tema en un comunicado.

“En este momento no existe un tratamiento efectivo comprobado para el COVID-19, por lo que no está claro en este momento. Sin embargo, en este momento también se están realizando ensayos clínicos en China. Los dos que ya hemos discutido están probando las terapias prioritarias priorizadas por los planos de I + D de la OMS y que incluyen lopinavir y ritonavir, así como remdesivir. Para la cloroquina no hay pruebas de que sea un tratamiento efectivo en este momento. Recomendamos que la terapéutica se pruebe bajo ensayos clínicos aprobados éticamente para mostrar eficacia y seguridad”, dijo la funcionaria.

En un estudio publicado recientemente en el Journal of Clinical Care, los científicos compilaron seis artículos y 23 ensayos médicos en curso en China, utilizando la evidencia para argumentar que “la cloroquina parece ser efectiva para limitar la replicación del SARS-CoV-2 (virus que causa COVID -19) in vitro.

Existe evidencia racional y preclínica de efectividad y evidencia de seguridad del uso clínico a largo plazo para otras indicaciones para justificar la investigación clínica sobre cloroquina en pacientes con COVID-19. Sin embargo, el uso clínico debe cumplir con el marco de Uso de Emergencia Monitoreado de Intervenciones No Registradas (MEURI) o ser aprobado éticamente como un ensayo, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Se necesitan con urgencia datos de seguridad y datos de ensayos clínicos de alta calidad.

Algunas publicaciones chinas también han informado de un éxito temprano en los ensayos con cloroquina y el coronavirus. Según Xinhua, una agencia de noticias estatal china, hubo un informe del 17 de febrero de que “los expertos chinos, basados en el resultado de ensayos clínicos, han confirmado que el fosfato de cloroquina tiene un cierto efecto curativo sobre el nuevo coronavirus”.

La OMS enumera algunos efectos secundarios adversos con la cloroquina cuando se usa en el tratamiento de la malaria, incluidos dolores de cabeza y síntomas gastrointestinales.

Para aquellos que se preguntan qué tan difícil es obtener cloroquina, la respuesta es que es un medicamento de venta libre en algunos países y requiere una receta de un médico en otros. En los Estados Unidos, se necesita una receta para obtener cloroquina.