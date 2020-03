Zion salió del hospital en perfectas condiciones: ¿por qué creyó tener coronavirus?

View this post on Instagram

🔥•🔥🤙🏾👌🏻🤟🏾🔥•🔥#ZionylLennox #LaZylaL 📍#SpotifyAwards #Repost @warnermusiclat • • • • • • La Z y La L @zionylennox y @jbalvin juntos Otra Vez 😉 en la #GreenCarpet #SpotifyAwards @spotifymx