Hallan coronavirus en escuela de la hija de Alicia Machado: está angustiada

La crisis del coronavirus por la que está atravesando el planeta ha generado mucha alarma en diferentes países y ya han sido varios los famosos que han sido tocados directamente por el miedo.

Tal es el caso Alicia Machado, quien a través de un sentido video anunció que está sumamente alarmada, ya que en el colegio donde estudia su hijita Dinorah, encontraron un paciente que dio positivo a coronavirus, lo que significa que los niños y maestros de la institución estuvieron expuestos al virus.

La bella ex Miss Universo compartió sus temores en su cuenta de Instagram, donde se le vio llena de angustia ante las novedades con un niño compañero de Dinorah.

“Hola mi gente bella. Estoy aquí en mi casa, con mi hija Dinorah. Estoy tan angustiadísima,yo sé que soy muy intensa lo sé, pero estoy preocupada, de verdad que no sé, estoy muy preocupada”, comentó la venezolana en su red social, donde incluso su propia hijita reveló la información que las autoridades escolares enviaron a los padres de familia y estudiantes sobre lo que estaba ocurriendo con el caso hallado.



La también actriz dijo que es tal su estado de pánico, que tomó la decisión de no envíar más a su hijita a clases, hasta que garanticen que todo va a estar bien.



“Mañana no la voy a mandar al colegio porque pues, o sea, me da miedo”, dijo la Machado, al tiempo que su hijita dijo: “un niño en mi escuela tiene coronavirus”.

Alicia insistió en asegurar que el nerviosismo la está consumiendo.

“No sé ustedes que opinan mi gente, estoy tan angustiada con lo del coronavirus, De verdad que no sé estoy muy preocupada, y yo trabajando, tengo un día largo de entrevistas, y las puse en la mañana para aprovechar que ella está en la escuela en la mañana y poder trabajar y ahora con esto… gracias a Dios tenemos un buen seguro médico y aquí vamos”, agregó la exreina.

La honesta confesión de la Machado causó opiniones divididas entre su público, pues aunque algunos pdres de familia dijeron sentirse igual, con mucha incertidumbre ante el brote, que no tiene ninguna cura todavía, otros tacharon a la exreina de belleza de atizar el miedo y le pidieron que no asuste a sus fans.

“Sorry, yo los necesito a ustedes, sí tengo miedo, soy una madre soltera. No siempre por ser famosos se es fuerte, en este momento todos somos vulnerables”, dijo Alicia defendiendo su actitud temerosa.