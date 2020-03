Laura Pausini ruega tomar el coronavirus en serio para no vivir tragedia de Italia

La crisis del coronavirus continúa expandiéndose y justo cuando las autoridades mundiales revelaron que el incremento de casos está disparado, y que ya un total de 368,383 personas se han contagiado con el mal y que las muertes superan los 16,113, Laura Pausini emitió un clamor con mucho desespero.

La artista, originaria de Italia, el país con mayor número de muertes que ya llegan a 6,077, por encima de China, pidió a la gente que asuma el coronavirus con mucha seriedad y que eviten el contacto social.

“Hola a todos desde Italia. Este es un mensaje para todos los niños, los chicos los adultos y los abuelos. Estamos en una situación de emergencia de salud muy grave y tenemos que vencer a este virus. Si nos quedamos en casa, en nuestro hogar, lo vamos a ganar. Debemos quedarnos en casa”, comentó la intérprete de “Se fue”, a través de un video compartido en su Instagram.

La cantante aprovechó el momento para hablar directamente a los adultos mayores y les pidió no salir de sus hogares.



“Para ti abuelo, no es el momento ahora de salir, de ir al banco varias veces, o al supermercado, o darte vuelta por la ciudad. Comprendo que es un esfuerzo para muchos, pero sirve para proteger la salud primero, la de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras naciones”, comentó la italiana.

Pausini destacó que viendo tanta gente morir en su país, donde los servicios de salud están colapsados, es un ejemplo para que otras naciones como EStados Unidos no caigan en la misma pesadilla.

“Quedémonos en casa y le ganaremos a este virus. Yo vivo en Italia, que es un país que está sufriendo de manera muy grave, y estamos cada semana precediendo a muchos otros países del mundo, sabemos muy bien qué tenemos que hacer para cuidarnos, sobretodo con la limpieza de nuestras manos, nuestras narices, nuestros ojos, pero si no lo hacemos, lo peor puede pasar porque hay muchos más contagiados ahora que camas en hospitales y doctores, esto es serio”, agregó la jueza del reality show La Banda.

La cantante admitió que resulta muy tedioso estar encerrados bajo cuarentenas, pero destacó que es la mejor manera de bloquear al coronavirus.

“Debemos unirnos con fortaleza, separándonos, incluso ahora tenemos la posibilidad por televisión de ver por la computadora a nuestros seres queridos. Tenemos todas las posibilidades de quedarnos en casa y ayudar con la responsabilidad”, dijo la artista. “Ningún pánico, mucha responsabilidad y seriedad. Quedémonos en casa, así lo ganaremos. Un beso para todos”.