Estrella de Caso Cerrado da positivo por coronavirus: ¿cómo está?

Jay Colindres, el joven Youtuber guatemalteco, quien se hizo famoso hace un par de años tras protagonizar el programa más visto de Caso cerrado en toda su historia, dio positivo por coronavirus y recurrió a sus redes sociales para compartir cómo ha vivido esta dura experiencia.

El jovencito, a quien los televidentes de Telemundo recuerdan por aquella frase emblemática de “estúpida, mi pelo”, que dijo en el show donde interpretaba a un chico que estaba en medio de un triángulo amoroso, aseguró que el coronavirus lo agarró en la ciudad de Los Ángeles, donde reside.

“Este mensaje no es para alarmar a nadie, ni mucho menos, sino para crear conciencia. Les comento que di positivo a los resultados del Covid 19, mejor conocido como coronavirus. Estuve hospitalizado durante cuatro días en un hospital de Los Ángeles, donde monitorearon muy de cerca los síntomas que presentaba, y al cuarto día, al no presentar síntomas muy fuertes, me dieron de alta para continuar con mi cuarentena desde casa, y al mismo tiempo dar espacio para quienes realmente necesiten atención médica”, comentó Jay, quien luce algo demacrado.

El joven quiso dar detalles de la manera como el mal lo atacó y narró como fueron los primeros días.



“Me levanté con una tos muy fea, que me dolía demasiado la garganta al toser y se me hacía muy difícil respirar. Tenía la nariz muy tapada. Les soy muy sincero, entré en pánico y lo único que hice fue ir al hospital. Llegando al hospital, al decir mis síntomas, me internaron, me hicieron exámenes, me dieron tratamientos de nebulización y me hicieron muchas preguntas”, comentó el guatemalteco.

“Esa primera noche la pasé mal, me dio fiebre, me levanté con escalofríos y una calentura por dentro fea. Al siguiente día me sentía mal, sin energía, me dolía la garganta, se me hacía difícil respirar. El tercer día me diagnosticaron con el virus y al cuarto día la tos desvaneció casi por completo, la garganta ya no me dolía ni el pecho, pero aun me sentía un poco débil. Ya me siento mejor, siento que puedo respirar mejor, aun me siento débil, me siento sin ganas de nada, sin energías, lo único que quiero hacer es estar acostado sin estar haciendo nada, aquí en mi casa”, agregó la estrella de Caso Cerrado.

Jay aprovechó su conversación con sus fans y dijo que decidió hacer el video para contar su experiencia para tratar de crear un poco de conciencia entre aquellos que no han asumido el coronavirus con seriedad.

“Me siento como tonto y ridículo, porque no tomé este tema con la seriedad que debió ser tomado desde un principio. Acepto que fui muy irresponsable al agarar este tema como broma. Fui totalmente irresponsable al salir de mi casa a discotequear en varias ocasiones, sabiendo que no era lo prudente. Ahora pienso en mi abuelita, que es la única que tengo viva, una ancianita de 80 años, con las defensas bajas, y que en mis manos está protegerme y cuidar a las personas que nos rodean”, dijo el youtuber.



“Les pido que seamos responsables para que no caigan en la misma irresponsabilidad e ignorancia que yo caí, para que la gente que nos rodea esté bien. Si nos dicen que no salgamos es por algo. Escuchemos a nuestras autoridades y hagamos caso”, concluyó el joven.