Muere el primer bebé con coronavirus en Estados Unidos: ¿qué pasó?

Desde que se conoció el brote del coronavirus hace varios meses en China y comenzó a expandirse por el mundo, las autoridades de salud han asegurado que la población más vulnerable es la de adultos mayores de 60 años, con condiciones médicas pre-existentes, como diabetes y presión arterial. Pero con el paso de las semanas, las cifras de diagnósticados y víctimas han dejado ver que la enfermedad también ataca a personas jóvenes entre los 18 y 50 años.

Y aunque los niños e infantes parecen no estar muy propensos a contagiarse o a morir por el virus, este sábado en la noche se presentó la primera muerte de un bebé en Estados Unidos, víctima del coronavirus.

El triste anuncio fue hecho por el gobernador de Illinois J.B. Pritzker, quien en conferencia de prensa manifestó que una niña de Illinois que había sido diagnosticado como positivo falleció.

El mandatario estatal mencionó que la bebé tenía menos de un año y era del condado de Cook.



“Sé lo difícil que puede ser esta noticia… al escucharla, admito que me sacudió de inmediato”, mencionó Pritzker, quien agregó que también murió un empleado estatal del Departamento de Servicios Humanos y que en el último día perdieron la vida por la enfermedad 13 personas.

El director del Departamento de Salud de Illinois (IDPH), Ngozi Ezike, aseguró en un comunicado, que ante el fallecimiento den pequeño se están conduciendo una intensa pesquisa para determinar exactamente lo que pasó.



“Nunca antes hubo una muerte asociada con COVID-19 en un bebé. Se está llevando a cabo una investigación completa para determinar la causa de la muerte“, dijo el funcionario.

Los niños a lo largo del mundo no han representado una fracción considerable con respecto al coronavirus, y según el New England Journal of Medicine, investigadores chinos mencionaron solo una muerte de un niño de 10 meses con COVID-19, debido a una obstrucción intestinal e insuficiencia orgánica.

La revista Pediatrics, por su parte, analizó a 2,100 niños infectados en China y observó solo una muerte, de una menor de 14 años, detacando que menos del 6% de los niños se agravan con el coronavirus.

“Si no ha estado prestando atención, tal vez esta es su llamada de atención”, agregó, al tiempo que pidió seguir normas de aislamiento social para evitar la propagación del virus.



Hasta el momento se han registrado 47 muertes en el estado y 3,491 casos confirmados como positivo.

Tras anunciar la muerte del bebé, el gobernador Pritzker reveló que instalaron un hospital de campañá en el centro de convenciones McCormick Place de Chicago, ante el eventual aumento de casos.

“No estamos esperando lo peor, nos estamos preparando para lo peor”, dijo el gobernador.

Illinois es el octavo estado con más casos del país.