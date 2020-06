Murió Chiranjeevi Sarja: ¿cómo murió el famoso actor?

El mundo del entretenimiento nuevamente está de luto, esta vez tras conocerse la muerte del actor Chiranjeevi Sarja. La estrella de cine, nacido en la India, murió a la edad de 39 años.

Así lo reveló el sitio People.com, que escribió que el deceso del artista de la meca del cine de Bollywood impactó mucho a los amantes del séptimo arte indio.

La triste noticia fue confirmada inicialmente por el primer ministro B.S. Yediyurappa, quien manifestó en su Twitter que el actor falleció tras sufrir un ataque cardiaco.

A post shared by Chirranjeevi Sarja (@chirusarja) on May 25, 2020 at 1:10am PDT

“Es impactante escuchar la noticia de que el famoso artista kannada Chiranjeevi Sarja murió de un ataque al corazón”, comentó Yediyurappa.

El funcionario lamentó de manera especial el fallecimiento del actor, debido a su edad.

“Morir prematuramente a la edad de solo 39 años es impactante. Rezo para que Dios les otorgue buena voluntad a su familia y la fuerza para soportar el dolor a su gran base de admiradores”.

A lo largo de su carrera, la estrella del cine brilló en la pantalla grande durante más de diez años.

Entre los principales proyectos en los que participó el actor se encuentran las cintas Whistle y Amma I Love You.

El fallecido actor estaba casado con la también actriz Meghna Raj, según informó el diario Hindustan Times, que agregó que el tío del actor Arjun Sarja y nieto del actor Shakti Prasad.

Sarja también era conocido por su participación en la película “Varadanayaka”.

Absolutely devastated to hear about the sudden demise of Chiranjeevi Sarja. I pray Meghna and the whole family finds strength to tide through this shock and sorrow. 🙏 pic.twitter.com/z5FJ03Ahcm

— Prithviraj Sukumaran (@PrithviOfficial) June 7, 2020