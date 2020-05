Murió Rodger Bird: ¿cómo murió el legendario jugador?

Rodger Bird, un ex defensa de los Oakland Raiders, murió a la edad de 76 años. Bird murió el sábado 16 de mayo en su casa de Henderson, Kentucky, según informó WYMT Mountain News.

El exdeportista fue una selección de primera ronda para los Raiders, y se publicó una declaración en el sitio web oficial del equipo tras su fallecimiento. “La familia Raiders se entristece al enterarse del fallecimiento de Rodger Bird”, mencionaron.

Destacado en Kentucky, Bird fue reclutado por los Raiders en 1966 y jugó tres temporadas como defensa y apoyo para Silver y Black.

“Los pensamientos y oraciones de la Nación Raider están con la familia Bird en este momento”, agregaron.

Bird jugó 38 juegos con los Raiders, y devolvió 94 despejes para 1,063 yardas y 25 patadas iniciales para 538 yardas, según el Times-Tribune.

En 1966, fue nombrado el Novato Defensivo del Año de la AFL. Ese mismo año, los Oakland Raiders ganaron el Campeonato AFL y obtuvieron un récord de 13-1.

El exjugador de la NFL fue uno de los cuatro “Hermanos Bird” que tuvieron éxito en los deportes.

Antes de firmar con los Oakland Raiders, Bird jugó fútbol americano para los Kentucky Wildcats en la Universidad de Kentucky, donde totalizó 1,699 yardas por tierra y 21 touchdowns, según WYMT Mountain News. Bird era conocido como el “Corbin Comet”, y fue incluido en el Kentucky Athletic Hall of Fame. En 2005, Bird fue incluido en el Salón de la Fama del Atletismo de la Universidad de Kentucky.

Bird fue nombrado Leyenda del Fútbol americano de la Conferencia del Sureste en 2011, según The Times-Tribune.

Bird fue uno de los cuatro “Hermanos de Aves” que fueron conocidos por su éxito atlético jugando fútbol americano y baloncesto. Bird, junto con sus hermanos, Calvin, Jerry y Billy, practicaron deportes en la Universidad de Kentucky.

Después de la noticia de la muerte de Bird, los fanáticos y amigos acudieron a las redes sociales para compartir sus pensamientos.

Matt Jones de Kentucky Sports Radio tuiteó: “Rodger Bird fue uno de los mejores en jugar en Kentucky, un dos veces jugador de All SEC que luego jugó para los Oakland Raiders. Amaba a Corbin y fue un gran defensor de todos desde las montañas. Familia y un cordial saludo a un hombre maravilloso y una leyenda”.

Chris Staples, por su parte mencionó: “Rodger Bird, un gran amigo y mentor, te extrañaré. Siempre apreciaré las muchas conversaciones que tuvimos hablando de Raider y el fútbol americano del Reino Unido”.