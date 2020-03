Presentador de CNN Chris Cuomo tiene coronavirus: ¿cómo está el hermano del Gobernador de NY?

Justo cuando el Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo se preparaba para revelar que los casos de personas contagiadas en el estado pasaron en un solo día de 66,000 a 75,000, una noticia tocó directamente la vida del político demócrata.

El hermano del mandatario estatal, el presentador de CNN, Chris Cuomo, fue diagnosticado con el coronavirus.

La información fue revelada inicialmente por el propio comunicador, quien recurrió a sus redes sociales para manifestar que está contagiado con la enfermedad.

“Taaaan…. en estos tiempos difíciles que parecen cada vez más difíciles y complicados cada día, descubrí que soy positivo para el coronavirus”, comentó el famoso periodista, en su cuenta de Twitter.



Cuomo aseguró que estuvo con personas que eventualmente dieron positivos al virus y tras comenzar a sentir problemas en su salud se realizó la prueba y supo su estatus.

“He estado expuesto a personas en los últimos días que posteriormente dieron positivo y tuve fiebre, escalofríos y dificultad para respirar”, agregó la estrella de CNN.

El animador confesó que en medio de esta situación su principal preocupación es no infectar a miembros de su familia con los que comparte su casa, por lo que está confinado en totoal aislamiento en una parte específica de su hogar.

“Solo espero no pasárselo a mis hijos y a Cristina (su esposa).¡Eso me haría sentir peor que esta enfermedad! Estoy en cuarentena en mi sótano (¡lo que en realidad hace que el resto de la familia parezca contenta)”.



Pese a haber dado positivo con el coronavirus, Cuomo aseguró que sus programas de televisión no cesarán y que seguirá trabajando desde su casa.

“Haré mis shows desde aquí. ¡Todos superaremos esto siendo inteligentes, duros y unidos!”, agregó el hermano del gobernador de Nueva York, quien no dio detalles sobre a qué personas había estado expuesto.

El día antes de anunciar su diagnóstico, Andrew Cuomo apareció en el programa de su hermano. Chris le preguntó si tenía aspiraciones presidenciales, y Andrew lo negó, según USA Today. “Déjame preguntarte algo. Con toda esta adulación que está recibiendo por hacer su trabajo, ¿está pensando en postularse para presidente? Dile a la audiencia “, preguntó Chris Cuomo, de 49 años. “No. No “, respondió Andrew, quien no reveló si después de que su hermano reveló tener coronavirus se hará la prueba.

Tras conocer la noticia del contagio de su hermano, el gobernador Cuomo reveló que hace dos semanas su madre, quien tiene más de 80 años, estuvo en casa con Chris, quien pretendía que ella pasara la cuarentena allí, pero él se opuso.

“Si la hubiéramos dejado allí, ella hubiera tenido chances altos de estar expuesta al virus y estaríamos hoy viendo una diferente situación que simplemente mi hermano en el sótano. Por fortuna cortamos eso hace dos semanas. Se trata de mi familia, se trata de tu familia, de todas nuestras familias. Este virus es insidioso y tenemos que ser responsables”, concluyó Cuomo.