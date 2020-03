¿Cuántos muertos dejará el coronavirus en Estados Unidos?: ¡urge extremar cuidados!

Las cifras de casos de personas contagiadas por el coronavirus en Estados Unidos siguen creciendo, y cuando se estima que ya alcanzó los 165,482 y que ha habido 31,86 muertes, según informa World Meter, el panorama próximo resulta bastante preocupante.

¿La razón?: las víctimas seguirán aumentando en los próximos meses de manera exponencial, en un camino que apenas está comenzando.

Así lo anunciaron autorides federales, que advirtieron que los número de personas fallecidas por el temible brote en Estados Unidos será bastante alto, muy por encima de lo registrado en naciones como Italia y China.

Anthony Fauci, director del Institudo Nacional de Alergia e Infecciones, reveló que la cifra de víctimas por el COVID-19 podría llegar incluso a las 200,000 muertes.



“Viendo lo que estamos observando en este momento, yo diría que habrá entre 100.000 y 200.000”, dijo el experto, en diálogo con CNN.

El epidemiólogo adviritió que no pretende crear un ambiente de pánico, pero agregó que de paso los contagiados serán “millones”.

“Tenemos el peor y el mejor escenario y por lo general, la realidad termina situándose en el medio. En las enfermedades con las que he trabajado, nunca he visto que se hiciera realidad el peor escenario”, agregó Fauci, al tiempo que hizo un llamado a seguir las recomendaciones de las cuarentenas para evitar la expansión del brote.

Asimismo, la coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Deborah Birx, se declaró “muy preocupada por todas las ciudades de los Estados Unidos” y coincidió con los pronósticos de Fauci.

“Creo que todos entienden ahora que puedes pasar de cinco a 50 a 500 a 5,000 casos muy rápidamente”, dijo Birx, en entrevista con el programa Today. “Creo que en algunas áreas metropolitanas llegamos tarde a hacer que la gente siga las pautas de 15 días”, agregó.

Birx fue más allá y manifestó que si el país no tomara medidas y no se hiciera nada, las fatalidades pudieran ser del orden de 1,6 y 2,2 millones.

“Si hacemos las cosas casi a la perfección (pudiera haber 200,000 muertes en los Estados Unidos)”, advirtió.

Aunque quiso ser más analítica que esperanzandora, la funcionaria advirtió que en el mejor de los casos, pudiese haber un poco menos de muertes si “el 100 por ciento de los estadounidenses hace exactamente lo que se requiere, pero no estamos seguros de que todo Estados Unidos esté respondiendo de manera uniforme para protegerse mutuamente”.

Birx agregó que “ningún estado, ningún área metropolitana se salvará”, y destacó que todas las regiones de Estados Unidos, incluso si las áreas metropolitanas o rurales no tienen casos actuales,tendrán que lidiar con el brote porque crecerá de manera significativa.