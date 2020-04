¿Darán ‘seguro de desempleo’ a indocumentados?: proponen $750 semanales

La crisis del coronavirus no solamente ha dejado en Estados Unidos 819,175 personas contagiadas y 45,343 muertes, sino que además ha creado un tremendo impacto económico, que han sentido con mayor fuerza aquellos inmigrantes que por su estatus migratorio no califican a ninguna de las ayudas federales ni a los fondos que algunos estados están entregando.

Y en Nueva York, epicentro de la pandemia en todo el mundo, con más de 256,000 contagiados y 19,000 muertes, ese drama lo sienten cada día más entre medio millón y 760,000 indocumentados que se estima viven en el estado, quienes han estado echados a su suerte y a la escasa ayuda que pueden prestarle algunas organizaciones comunitarias y los planes de comida de la Gran Manzana.

Pero más allá de eso, y aunque representan buena parte de la fuerza laboral de Nueva York y aunque las autoridades gubernamentales les han prometido no dejarlos solos, por ahora todo es pajaritos de oro. La Ciudad recién mencionó que hay un fondo de 20 millones de dólares para entregar cheques de $400 solo a 20,000, lo que significa que el más del 95% se quedarán sin recibir nada.

Y ante la negativa del Gobernador Andrew Cuomo de lanzarles un salvavidas, asegurando que el Estado está quebrado, al menos 50 organizaciones están haciendo un llamado a la Legislatura estatal para que les haga justicia y aprueben la creación de un fondo de $3.5 mil millones de dólares para ayudar a los trabajadores inmigrantes. Con esos recursos, se podría entregar un cheque de $750 semanales a cada trabajador, hasta que termine el 2020, como si fuera una especie de seguro de desempleo.

Según informó el periódico El Diario, el plan pretende que se autorice un impuesto a los 112 multimillonarios que viven en el estado para obtener esos recursos, y darles una mano a los indocumentados.

La senadora estatal Jessica Ramos, presidenta del Comité Laboral del Senado, y la asambleísta Carmen de La Rosa, dieorn su palabra paraintroducir el proyecto de ley a la Legislatura.

“Nuestra propuesta de ley será la primera en el país en gravar la riqueza de los multimillonarios para impulsar el rescate de los trabajadores que están excluidos de nuestra red de seguridad social. Debemos cuidar a todos los neoyorquinos, independientemente de su estado migratorio o trabajo”, dijo Ramos, de origen colombiano.

James Parrott, del New School Center for NYC Affairs, explicó que los trabajadores inmigrantes, quienes tenían el 49% de los trabajos privados antes de pandemia, representan el 54 % de los empleos perdidos.

La asambleísta de la Rosa dijo: “Esta pandemia ha sido devastadora para nuestras comunidades. En un momento en que todos luchamos por sobrevivir, es escandaloso que los inmigrantes neoyorquinos indocumentados no tengan ningún recurso de socorro”.

Ruth López Martínez, de la organización Make the Road New York, que ha tratado de ayudar a sus miembros con tarjetas débito de bajos montos, pidió un alivio para sus familias, excluidas de manera injusta.

“Pagamos impuestos, pero el gobierno no nos está dando apoyo. No tenemos dinero para la comida y, a pesar de tener 70 años, mi esposo tuvo que salir hoy a buscar trabajo para no morir de hambre”, dijo la mujer al citado diario neoyorquino.

El plan ayudaría a trabajadores inmigrantes excluidos del seguro de desempleo y de los cheques federales, familias inmigrantes que han perdido a su sostén por el coronavirus, trabajadores independientes que carecen de documentación