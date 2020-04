Lynn Harrell, el violonchelista estadounidense talentoso y prominente, murió el lunes 27 de abril a la edad de 76 años.

La esposa de Harrell, Helen Nightengale, publicó la noticia sobre su muerte en Facebook, donde compartió unas conmovedoras palabras.

“Hemos perdido a un maravilloso padre, esposo y mensch”, comentó la mujer, quien no reveló la causa de muerte del artista. “Los cuatro hijos de Lynn, su hermana, amigos y yo lo lloramos junto con aquellos que tuvieron la suerte de conocer su música, su ingenio y su humanidad. Fuiste el fin de una era, querido Lynn, y te extrañaremos más de lo que nunca sabrás. Te amamos hasta la luna y más allá. Descansa en paz, querido, te lo has ganado. Lynn Harrell, 30 de enero de 1944 – 27 de abril de 2020”.

Harrell nació en 1944 en la ciudad de Nueva York. Según el tributo de Slipped Disc a Harrell, el violonchelista hizo su debut a los 17 años con la Filarmónica de Nueva York. Su padre, el barítono Mack Harrell, había muerto dos años antes de cáncer, y su madre murió en un accidente automovilístico poco después de su debut. Luego se unió a la Orquesta de Cleveland, y su carrera como solista despegó en la década de 1970.

Harrell fue uno de los violonchelistas más respetados y destacados del siglo XX y actuó con muchas de las mejores orquestas y directores, según The Violin Channel. El sitio también indicó que era estudiante de los mejores violonchelistas Leonard Rose y Orlando Cole.

VideoVideo related to murió lynn harrell: ¿cómo murió el famoso artista? 2020-04-29T00:12:13-04:00

Harrell también enseñó música en diferentes instituciones, a saber, la Royal Academy of Music, el Instituto de Música de Cleveland y The Juilliard School. Slipped Disc declaró que en una etapa de la carrera de Harrell, fue la primera llamada mundial para conciertos de Dvorak y Schumann.



El músico se casó por primera vez con Linda Blandford, una periodista británica, y tuvieron gemelos juntos. También tuvo un hijo y una hija con su segunda esposa, la violinista Nightengale.

VideoVideo related to murió lynn harrell: ¿cómo murió el famoso artista? 2020-04-29T00:12:13-04:00

Harrell comenzó a presentarse en público a una edad temprana y su carrera pronto despegó.



Una vez que se supo la noticia de la muerte de Harrell, llegaron tributos de otros músicos y seguidores. Gautier Capuçon, músico clásico y violonchelista, publicó: “Adiós Lynn Harrell, mi querido amigo y colega, tu hermosa y única forma de hacer que tu violonchelo cante como una voz humana y tu inmensa generosidad. Todos te extrañaremos mucho, descansa en paz”.



Good bye Lynn Harrell

my dearest friend and collegue,

your gorgeous and unique way of making your cello sing like a human voice and your immense generosity,

We will all miss you dearly,

Rest In Peace

🖤 pic.twitter.com/b9XER7hfTh

— Gautier CAPUÇON (@GautierCapucon) April 28, 2020