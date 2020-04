Marty Smith y su esposa mueren trágicamente: ¿cómo murió la leyenda del motocross?

El mundo de los deportes está de luto, esta vez tras conocerse la muerte de Marty Smith, la leyenda del motocross, quien murió a la edad de 63 años.

Smith murió el 27 de abril en un accidente de buggy junto a su esposa, Nancy.

El periodista especializado en motocross, Brett Smith, confirmó la muerte de Smith en un tuit compartido este 28 de abril.

Marty smith and the superbowl of motocross, on two wheels 2018-06-13T16:56:30.000Z

“Siempre serás el número 1, Marty. Marty Smith y su esposa, Nancy, murieron en California ayer, después de un accidente en un vehículo todoterreno”, informó el reportero, quien destacó los títulos que Marty había ganado en su vida. “Marty, 3 veces campeón de motocross profesional de AMA, tenía 63 años”.

Racer X Online informó que Smith perdió la vida cerca de la frontera entre California y Arizona, en la zona de Glamis Dunes el lunes.

Marty Smith starts the 1979 Honda CR250R restored by Mike Tillman1977 AMA 500cc Motocross Champion, Marty Smith stopped by the Legends & Heroes area at the Anaheim 2 Supercross to look at Todd Huffman's 1979 Honda CR250 fabulously restored by Mike Tillman. Everyone enjoyed seeing Marty on the bike and hearing that sweet 2-stroke sound. Marty's mechanic in 1977, another legend Dave Arnold looks on in the background. 2016-01-24T17:13:06.000Z

En mayo de 2013, Racer X colocó a Smith en el número 13 de su lista de los mejores motocrosistas de todos los tiempos.



En ese artículo, Smith fue descrito como la “superestrella original del motocross estadounidense”.

Race Day LIVE 2015 – Houston – Brad Lackey & Marty SmithJim Holley catches up with Brad Lackey and Marty Smith during trackwalk! Monster Energy® AMA Supercross, an FIM World Championship, is the premier off-road motorcycle racing circuit in the world, produced inside the world's most elite stadiums. Monster Energy® Supercross tracks are man-made inside the stadium. Some of the sport's marquee names include Ryan Dungey, Ken Roczen, Eli Tomac, Trey Canard, Jason Anderson, Chad Reed, David Millsaps and former supercross greats Jeremy McGrath and Ricky Carmichael. Regarded as the king of action sports, supercross has been described as one of the most physically demanding sports. Visit our official website: http://www.SupercrossLive.com Shop for official merch: http://www.supercrosssuperstore.com Watch us on YouTube: http://www.youtube.com/supercrosslive Like us on Facebook: http://www.Facebook.com/SupercrossLive Follow us on Twitter: http://www.Twitter.com/SupercrossLive Follow us on Instagram: http://instagram.com/SupercrossLive 2015-04-11T23:42:20.000Z

En el reportaje sobre el mundo del motocross, se aseguraba que Smith, oriundo de San Diego, era “un niño apuesto, educado y sumamente talentoso”, que “parecía más un surfista que el viejo estereotipo de un motociclista de cuero”.



Smith se retiró del deporte a la edad de 24 años después de sufrir numerosas lesiones, incluida una rotura en la pelvis y un hombro dislocado.

La última carrera del motocrosista fue en Carlsbad en agosto de 1981.

El fallecimiento de Marty se da unas semanas después de que otra gloria de los deportes extremos, Jeffrey Blaine Grosso, el legendario skater, quien empezó a hacer piruetas con su patineta desde los 5 años, y quien era el reconocido presentador del programa de YouTube de Vans Loveletters To Skateboarding, muriera a la edad de 51 años.

Transworld Skateboarding informó que el exdeportista falleció en su casa el 30 de marzo.

Nacido el 28 de abril de 1968, Grosso, originario de Glendale, California, vivía en Costa Mesa con su hijo, Oliver, de 8 años.

Michael Burnett, de la revista Thrasher, confirmó la trágica noticia del repentino fallecimiento de Grosso con un hermoso homenaje en Instagram. “Hoy tenemos la terrible tarea de decir un desgarrador adiós al querido verticalista, comentarista y amigo Jeff Grosso. Jeff pasó de ser el aficionado número uno a ser la superestrella de los 80 a ser [la] historia de advertencia y viceversa. Su último papel como [un] encantador cascarrabias, anfitrión de su propia serie web repleta de historia y guardián de la justicia del skateboarding, sin miedo a ofender o molestar en su búsqueda de educar, fue, con mucho, el mejor, solo superado por ser el padre de Oliver.



“Jeff podría ser tan gentil y sincero como hilarante y duro”, continuó Burnett. “SIEMPRE montaba su patineta con estilo. Su rutina era larga, sus aires eran altos y sus plantas de mano estaban paradas y más tristes que un funeral. Se le echará muchísimo de menos. Nuestros corazones están con su familia y sus muchos amigos”.