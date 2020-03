Murió Nashom Wooden por coronavirus: ¿cómo murió la actriz de “Flawless”?

El coronavirus sigue cobrando víctimas en el mundo, y esta vez acaba de conocerse el fallecimiento de Nashom Wooden, también conocida como Mona Foot, la estrella drag queen de la ciudad de Nueva York, quien murió a los 50 años después de que le diagnosticaron el brote.

El triste fallecimiento de Wooden fue confirmado en una publicación de Instagram de la estrella de “Project Runway”, Geoffrey Mac.

“Hola, soy Geoffrey Mac. Hoy perdí a mi mejor amiga por el coronavirus, Nashom Wooden. Y solo quiero asegurarme de que todos se mantengan saludables y se cuiden unos a otros, porque el virus es realmente real. Y lo siento mucho”, dijo Mac entre lágrimas, en un video.

Además de actuar como Mona Foot, Wooden también era conocido por sus actuaciones en la banda, The Ones, y por actuar junto a Robert De Niro en la película de 1999, “Flawless”.

Wooden le dijo a Paper Magazine en una entrevista de 2017, que comenzó a actuar como Foot en 1989 en la ciudad de Nueva York.

Wooden mencionó que una de sus actuaciones más famosas fue vestirse como Wonder Woman y cantar “I’m Every Woman” en Union Square en Manhattan.

“Nadie lo vio venir. Ser no solo un superhéroe, ser negro y un hombre. No me di cuenta cuando era femenina”, dijo Wooden.

En su página de Instagram, que se ha configurado como privada, Wooden escribió: “El Nashom9000 es la última versión más avanzada de esta serie”.

Junto con Paul Alexander y JoJo Americo, Wooden fue uno de los tres cantantes del grupo, The Ones. Según un perfil en línea, el trío se conoció mientras todos trabajaban en la famosa tienda de la diseñadora de Nueva York, Patricia Field, en Greenwich Village, en Nueva York. Esa biografía dice: “Conocida por su escandalosa moda y clientela, era un lugar natural para que trabajaran los neoyorquinos nativos Paul Alexander, Jojo Americo y Nashom”.

La banda se describe en su sitio web oficial como “legendaria”, “realeza de la vida nocturna de Nueva York”, “impecable”, y la biografía agrega: “The Ones todavía vienen por ti”.

El primer single del trío, “Flawless”, fue lanzado en 2001. Fue inspirado por el papel de Wooden en la película de 1999 del mismo nombre.

En 2004, a la canción George Michael le agregó letras. La canción de Michael, “Flawless (Go for the City), fue un éxito de los diez primeros en el Reino Unido.

El grupo lanzó nuevas canciones en 2006 y 2008. La canción de 2008, “When We Get Together”, vio a Debbie Harry y las Scissor Sisters, entre otras, hacer cameos en el video. Durante su carrera juntos, The Ones abrió para Lady Gaga y encabezó Sydney, el carnaval de Australia. En 2002, Wooden lanzó su sencillo debut, “I’ Be Be Here.

En 2013, el video de Cher para “A Woman’s World” fue criticado por su similitud con el video de The Ones 2013 para su canción “Face & Body”.

Wooden le dijo a Isabella Gucci que no lo veía como un plagio, pero se sintió honrada de haber influido aparentemente en Cher.

Wooden dijo: “¡Estoy muy honrada de que una artista legendaria como Cher y su equipo se hayan inspirado en nuestro trabajo! Es un gran cumplido cuando a otro artista que has respetado y admirado durante años le gusta tu trabajo lo suficiente como para intentar hacerlo suyo. ¡En serio, Cher es una leyenda y puede hacer lo que quiera en lo que a mí respecta! Una vez aparecimos en el mismo episodio de Top of The Pops en la BBC en 2001. ¡No tuvimos la oportunidad de encontrarnos en ese momento, pero estamos muy felices de tener otra conexión con su Majestad la Reina Cher!”.