Murió sorpresivamente Chuy Bravo: ¿cómo murió el actor mexicano?

El mundo del entretenimiento nuevamente se viste de luto, esta vez tras conocerse la muerte del gran Chuy Bravo, compañero de televisión de Chelsea Handler, quien murió a los 63 años,

El actor mexicano-estadounidense fue mejor conocido por sus numerosas apariciones en Chelsea Lately entre el 2007 y el 2014. Según su IMDB, también apareció en el cortometraje The One: Horror -Cupido, Divinitas.

Tras revelarse la muerte del actor, de origen mexicano, su compañera de espacio televisivo no pudo ocultar su tristeza.

“Me encantó esta pepita a lo grande, y me complació la cantidad de personas que lo amaban tanto como a mí y a mí. Estoy triste”, fue el comentario de Hadler.



Según TMZ, Chuy estaba visitando a su familia en la Ciudad de México cuando fue hospitalizado por un terrible dolor de estómago que lo sorprendió de repente el sábado. El sitio informó que fue llevado a una sala de emergencias en la ciudad y este domingo la familia anunció que Chuy falleció.

Chuy, quien protagonizó más de 1,000 episodios del show Chelsea Lately, murió apenas un par de días después de haber festejado su cumpleaños.

Incluso el pasado 7 de diciembre, su amiga Handler visitó su Instagram para publicar un homenaje de cumpleaños a Bravo.

“Feliz cumpleaños a mi OG Nugget @chuybravo. Me encanta esta foto porque, no solo parece que Chuy acaba de salir de mi peekachu, sino que me parece un miembro de ZZ Top. Feliz cumpleaños Chuy, y gracias por 8 años de fuertes caricias”, dijo la estrella de la pantalla.

En una entrevista de 2012 con Latina sobre cómo consiguió trabajar con Chelsea, Bravo dijo: “Estaba trabajando en un proyecto en el pasado y el director me contó sobre el casting para el programa de Chelsea. Dijo que estaba buscando una persona pequeña, y bueno, pensé, “¿por qué no?”. Nos presentó y nos llevamos bien de inmediato. Eso fue hace unos siete años y hemos estado trabajando juntos desde entonces”.

Cuando habló con Radar Online a principios de este mes, Bravo explicó que él y Chelsea no se habían visto en persona desde que su tiempo en el programa nocturno terminó en 2014, pero dijo que mantenían contacto.

“Ella está muy ocupada”, explicó Bravo. “Ambos hemos estado ocupados tratando de hacer lo que nos gusta, pero no nos hemos visto desde entonces. Pero nos enviamos mensajes de texto, nos llamamos. Incluso ella me llamó la semana pasada antes de mi cumpleaños.

Chuy protagonizó varias películas, incluidas Austin Powers en Goldmember, Pirates of the Caribbean: At World’s End, The Rundown, The Sex Trip y The Honeymooners, entre otras.

Según su biografía de Funny Farm Comedy Club, Bravo era el más joven de siete hermanos y hermanas. Se mudó a los Estados Unidos con su familia desde México cuando tenía 15 años.

Si bien tuvo mucho éxito como artista, pasó varios años después de la escuela secundaria proporcionando servicios de limpieza a empresas locales. También trabajó como electromecánico, ensamblando tableros de PC.

En 2012, Chuy se abrió con Latina.com sobre su historial médico y reveló que le diagnosticaron cáncer de próstata.

“También soy un alcohólico en recuperación y en algún momento estuve casi sin hogar. He pasado por muchas cosas en mi vida, pero he superado mis luchas y ahora finalmente estoy viviendo mi vida”, dijo el fallecido actor.

Al preguntarle qué cree que lo llevó a su alcoholismo, dijo:” Yo era joven e intentaba seguir a una multitud. En ese momento, era lo que estaban haciendo mis amigos, así que solo estaba tratando de mantener el ritmo. Terminó alcanzándome a la larga”.

En diciembre de 2009 Chuy lanzó la Fundación Little Nugget para ayudar a los alcohólicos a recuperarse en México.

Su biografía de Funny Farm Comedy Club dice: “La fundación se compromete a abrir un centro de rehabilitación en la ciudad natal de Chuy, Tangancicuaro, Michoacán, México, en el futuro cercano”.