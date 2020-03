Marcus Smart ya se curó de coronavirus: ¿cómo está el jugador de los Celtics?

Marcus Smart es otra de las estrellas del mundo del deporte que tuvo el coronavirus. El 12 de marzo, le dijeron con el resto de los Celtics que debían ponerse en cuarentena, en medio de preocupaciones por el coronavirus. Aunque se sentía bien, dio positivo por el COVID-19 el 19 de marzo y desde entonces ha estado esperando el momento para compartir su mejoría.

El domingo por la noche el jugador, tuiteó que ya está atravesando por la etapa final de su enfermedad y que ya no estaba en peligro con el COVID-19.

“Libre ya de coronavirus desde hace dos días, revisado por el Departamento de Salud.

Gracias por los pensamientos y oraciones de todos. Estoy haciendo lo mismo por todos los que se han visto afectados por esto. ¡Manténgase a salvo y juntos, separados! ¡Mucho amor!”, comentó la estrella de los Celtics, en su Twitter.

Best Highlights of 2018-19 (so far): Marcus SmartBest Highlights of 2018-19 (so far): Marcus Smart https://www.patreon.com/Timi093 ► if you want to become my Patron https://www.paypal.me/Timi093 ► if you want to support me the other way ► SUBSCRIBE: https://www.youtube.com/channel/UCsvPqANw09HyK7jsXUC3kuA?sub_confirmation=1 I am Timi and this is channel about the Boston Celtics. You can find here highlights, analysis, news and more. Subsrcibe today, watch and comment! All suggestions are greatly appreciated. Thanks for the support! Special thanks to Patrons: ► Matthew Berlanti ► Timothy Galebach ► John Kinsella ► Alan Post ► Ryan Bernardoni Find me here: ► TWITTER: https://twitter.com/Timi_093 ► FACEBOOK: https://www.facebook.com/bostoncelticspolska ► MY SITE: http://bostonceltics.pl ► PATREON: https://www.patreon.com/Timi093 2019-02-20T18:26:16.000Z

Smart fue el único atleta en los principales deportes de Boston que dio positivo por coronavirus. Los Celtics jugaron contra el Jazz cinco días antes de que se cerrara la liga.



Fue una prueba positiva para el coronavirus del central de Utah, Rudy Gobert, lo que provocó que el comisionado de la NBA, Adam Silver, detuviera la temporada la noche del 11 de marzo. Su compañero de equipo de jazz, Donovan Mitchell, también dio positivo por coronavirus.

Corona Free as of two days ago. Cleared by Mass Dept of Health.

Thanks for everyone’s thoughts and prayers and I’m doing the same for everyone that’s been effected by this. Stay safe and stay together- apart!

Much love! — marcus smart (@smart_MS3) March 30, 2020

Además de Smart, Gobert y Mitchell, ha habido un puñado de jugadores de la NBA y de toda la NBA que han dado positivo por el coronavirus. Dos Lakers no identificados dieron positivo, así como cuatro Brooklyn Nets, uno de los cuales es Kevin Durant. El centro de Detroit Christian Wood también dio positivo.

Doris Burke, de ESPN, tuvo síntomas de COVID-19, pero ha salido saludable. El propietario de los Knicks, James Dolan, también ha dado positivo.

La madre del centro de Timberwolves, Karl-Anthony Towns, estaba en coma médicamente inducido en Nueva Jersey, se anunció en Instagram la semana pasada.

Marcus Smart Defense & Hustle Highlights 2017/18 Regular SeasonMarcus Smart Defense & Hustle Highlights 2017/18 Regular Season I am Timi and this is channel about Boston Celtics. You can find here highlights, analysis, news and more. Subsrcibe today, watch and comment! All suggestions are greatly appreciated. https://www.patreon.com/Timi093 ► if you want to become my Patron https://www.paypal.me/Timi093 ► if you want to support me the other way Thanks for the support! ► SUBSCRIBE: https://www.youtube.com/channel/UCsvPqANw09HyK7jsXUC3kuA?sub_confirmation=1 ► TWITTER: https://twitter.com/Timi_093 ► FACEBOOK: https://www.facebook.com/bostoncelticspolska ► MY SITE: http://bostonceltics.pl ► PATREON: https://www.patreon.com/Timi093 2018-06-25T19:27:52.000Z

Un usuario de Twitter le preguntó a Smart en los comentarios en su tweet si había desarrollado síntomas de COVID-19 cuando tenía el coronavirus, pero dijo que no.

“Para mí, fue una sorpresa, ya sabes, porque como dije, me siento bien. No he tenido ningún síntoma. Entonces, para mí, como cuando me dijeron que lo tenía, estaba como, oh, wow. Ya sabes, y definitivamente te hace estar alerta a lo que está sucediendo”, reveló el deportista.



Smart dijo que haber sido infectado con coronavirus no ha disminuido su deseo de volver a las canchas.

“Me siento genial”, dijo Smart. “Me siento bien. Siento que puedo ir a jugar un juego ahora mismo”.

Smart dijo que se ha mantenido ocupado durante su cuarentena. El día después de que su prueba de coronavirus dio positivo, apareció en CNN.



Smart es, por decirlo suavemente, un favorito de los fanáticos en Boston por su tenacidad defensiva y su ajetreo. Algunos de los tweets de respuesta reflejaban ese amor.

Había un GIF que mostraba el disparo bloqueado de Smart contra Jarrett Allen de 7 pies, que intentaba hundir el COVID-19. Hubo otro tuit que elogió la defensa de Smart: la defensa interna de su sistema inmunológico.

Uno se divirtió con la declaración de Smart de hace tres meses, donde proclamó que en el vestuario de los Celtics “en realidad me llaman Wolverine por la forma en que mi cuerpo es capaz de adaptarse y adaptarse a las lesiones y volver antes de lo normal y sanar muy rápido”.