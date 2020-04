Revelan que en NY hay más de 2 millones de contagiados: ¿por qué mayoría latinos?

Nueva York se ha convertido desde hace ya varias semanas en el epicentro de la pandemia del coronavirus, no solamente en Estados Unidos sino en todo el mundo. Y aunque las cifras oficiales de personas contagiadas hablan de 292,027 casos en el estado, de los cuales 156,100 se han dado en la Gran Manzana,y que la mayoría, el 34% de los infectados son latinos, la realidad pudiera ser todavía más terrible.

Así lo reveló el propio gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien aseguró que un reciente estudio adelantado por las autoridades de salud, mostró que en realidad la cifra de contagios en el estado sería de 2,7 millones de personas y solo en la Gran Manzana de 2.1 millones.

El mandatario presentó en su conferencia diaria los datos arrojados por 7,500 pruebas de anticuerpos que han venido haciendo al azar en tiendas y supermercados, tipo sondeo, para tener una idea amplia de la gravedad del problema, tomando una muestra de la población.

Hispanos son los más afectados por el coronavirus en NYLos hispanos son una de las comunidades más afectadas negativamente por el coronavirus, en Nueva York, donde condados, como Queens, han registrado el mayor número de casos fatales desde que se inició esta pandemia.

Y aunque ya se sabía que los latinos son los que más contagios y muertes han generado en Nueva York, Cuomo lanzó un dato aun más angustiante. En solo una semana, el promedio de contagios entre hispanos aumentó en 10%, pasando del 22.5% a 32.0%.

Las cifras señalan que casi 4 hispanos de cada 10 habitantes de Nueva York están infectados por el COVID-19.

“Los latinos subieron en 10% en esas cifras. Nadie explica eso, pero seguimos averiguando qué está pasando”, dijo el Gobernador, según señaló un reporte hecho por el periódico El Diario de NY.

Allí se mencionó además que en general, 1 de cada 4 habitantes de la Gran Manzana ya habría tenido el virus.

Por qué los hispanos son los más afectados en Nueva York | Al Rojo Vivo | TelemundoUna experta en salud explica la situación que viven los hispanos con coronavirus en Nueva York y por qué nuestra comunidad tiene cifras alarmantes de muertes.

Cuomo dijo además que aunque a nivel del estado los contagios son del 14.9%, en la ciudad la cifra es 24.7%.

Otro dato que revelaron las pruebas es que se infectan más los hombres que las mujeres: el 16.9% de quienes de han contagiado son varones y el 13.1% hembras.

Aunque las muertes han ido bajando en la Gran Manzana desde que empezó el momento más terrible del borte, que llegó a dejar casi 900 personas fallecidas por día, el número de muertos sigue siendo muy alto: 337 el domingo y 367 el sábado, lo que ya eleva la cifra a 17,303 muertes en el estado, 11,708 en Queens, El Bronx, Staten Island, Brooklyn y Manhattan.

Desigualdad económica causa que hispanos sean los más afectados por la pandemia en Nueva York | GYFDe acuerdo con el gobernador neoyorkino, Andrew Cuomo, el factor económico es el responsable de que un 34 por ciento de los fallecidos por covid-19 sean de la comunidad latina, y con un 29 por ciento en el caso de personas afroamericanas. Mientras tanto, centros religiosos en la 'Gran Manzana' comienzan a ser adaptados como hospitales para atender a enfermos con el virus.

Y sobre la próxima reapertura de negocios y la vida normal de los neoyorquinos, el mandatario dijo que no todos los municipios abrirán el 15 de mayo, cuando se vence la fecha dada para extender la cuarentena.

“Cada región enfrenta su propio conjunto de hechos. La protección de la salud pública es lo primero y todas las decisiones se basarán en datos… mientras sigamos siendo inteligentes, lo peor debería haber pasado ya”, concluyó Cuomo.