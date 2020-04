Trump pierde otra vez los estribos y manda a callar a reportera: Video

Durante la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca del domingo, Donald Trump perdió nuevamente los estribos, después de que la reportera de la CBS Weijia Jiang desafiara al presidente y lo criticara por no advertir a los estadounidenses sobre el coronavirus mientras se “propagaba como un incendio forestal durante el mes de febrero”.

“¿Por qué esperó tanto para advertirnos?”, Preguntó Jiang. “¿Y por qué no tuvimos distanciamiento social hasta el 16 de marzo?”, fueron los interrogantes que molestaron a Trump.

En respuesta, Trump pregunta primero con qué medio de comunicación trabajaba la periodista y luego le dijo: “Pórtese amable y tranquila. Amable y tranquila. Relájate”. Jiang no había levantado la voz en ningún momento. Ella continuó cuestionándolo nuevamente, pero Trump la interrumpió y le dijo: “Baje la voz”. Su voz nunca se elevó.

WATCH: Reporter: You knew #coronavirus was spreading like wildfire in Feb. You held rallies. Trump: Just relax. We cut off China. Reporter: (Pressing him.) Trump: Keep your voice down. Trump is ABSOLUTELY out of control. WILL NOT ANSWER, just bullies.pic.twitter.com/dGizBIyhEI — Peter Morley (@morethanmySLE) April 19, 2020

Jiang se negó a ser menospreciada por el presidente y siguió presionando sobre su demora en emitir una advertencia real al pueblo estadounidense sobre el coronavirus. Como Jiang mencionó, Trump en cambio continuó organizando manifestaciones masivas de prensa y continuó la campaña como si todo fuera normal.

Trump descartó la idea de que tardó en responder al coronavirus y dijo: “Actué muy, muy rápido” y “los demócratas no hicieron nada”. Jiang respondió: “Por cierto, cuando emitió la prohibición, el virus ya estaba aquí”.



Trump desafió a Jiang a decir la cantidad de casos que ya estaban en Estados Unidos durante esa fecha, y luego le dijo a la reportera que debería hacer mejor sus investigaciones. “¿Cuántas personas murieron en los Estados Unidos? Y sin embargo, cerré el país. Creo que no hubo muertes cuando cerré el país. Nadie estaba allí. Y deberías decir muchas gracias por tu buen juicio”.

“Keep your voice down,” Trump berates female CBS reporter. He’s an appalling human being. Like every fatal human flaw was poured into a test tube and brought to life. #TrumpBr — Neil McMahon (@NeilMcMahon) April 19, 2020

Según The New York Times, casi 40,000 estadounidenses habían viajado de regreso a Estados Unidos provenientes de China desde que Trump emitió la prohibición de viajes el 31 de enero, que solo bloqueaba a los ciudadanos chinos.



El tono en que Trump se refirió a Jiang fue criticado por numerosos usuarios en línea como sexistas. Una persona tuiteó: “Amable y suave. Mantén la voz baja ¿Soy el único que se da cuenta de que cuando una mujer reportera lo desafía, él le habla como, bueno, alguien que tiene buena práctica para hacer cosas malas? ¿mujer?”.

.@weijia: A lot of people are saying you should have warned them the virus was spreading like wildfire through the month of February instead of holding rallies w/ thousands of people. Why did you wait so long to warn them & put social distancing in place?pic.twitter.com/pQxUOvf5el — Andrew Wortman (@AmoneyResists) April 20, 2020

Gretchen Carlson, quien demandó al famoso Roger Ailes de Fox News por acoso sexual en 2016 tuiteó: “Trump es un imbécil tan misógino para las periodistas que hacen preguntas legítimas sobre su plan #COVID19. Él dice: “Mantenga la voz baja”. Ella no lo estaba gritando. Gracias @weijia por tus preguntas. Sigue preguntando”.



Esta no es la primera vez que el presidente se sale de sus casillas. El 14 de abril, Trump tuvo una acalorada discusión con la periodista Paula Reid por criticar la campaña del mandatario durante la rueda de prensa de la Casa Blanca. Reid, que estaba sentada en la primera fila durante esta conferencia de prensa en particular, tenía más que unas pocas preguntas para Trump y su película de clips de noticias sesgadas.

“Su video tiene un vacío completo”, desafió al presidente. “¿Qué hizo su administración en febrero con el tiempo que hizo la prohibición de viajar?”.

En respuesta, Trump dijo: “Mucho. Mucho.” Después de que Reid dijo nuevamente: “El video tiene una brecha”, Trump se enojó visiblemente y perdió los estribos. “Sabes que eres falso”, dijo. “Todo tu canal”.