Trump se “autoproclama rey” de EE.UU.: ¿por qué hizo eso?

El martes pasado el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo se robó la atención mediática del país, luego de jalarle las orejas al presidente Donald Trump, tras recordarle que Estados Unidos no es una monarquía, y que, aunque sea el jefe de gobierno nacional, no puede declararse con autoridad única y totalitaria, como lo dijo tras afirmar que solo él tiene el poder de decir cuándo y cómo abrir el país.

Cuomo le recordó a Trump que no es un rey sino un presidente, pero este miércoles, el mandatario no pudo quedarse callado ante las palabras de Cuomo, y le respondió soltando una perla que a algunos les causó gracia y a otros les molestó mucho, asegurando que sí es un monarca.

“Sí, me declaró rey”, dijo Trump con ironía, durante su conferencia de prensa, donde aprovechó para contraatacar al gobernador de Nueva York.

El "Rey" Donald Trump ¿de presidente a rey de Estados Unidos? | Noticias con Yuriria SierraLa revista Times viste a Donald Trump como Rey, ya que alude de su poder por perdonar a una mujer encarcelada.

“Escuché que dijo eso… y ustedes no entienden cómo lo ayudamos. Le dimos 2,900 camas hospitalarias, le dimos un barco, no las usó”, dijo el Presidente, según dijo el New York Post.

“No tenemos un rey. Tenemos un presidente. Esa fue una gran decisión. Huimos de tener un rey, y George Washington era presidente, no el Rey Washington. Por lo tanto, el presidente no tiene autoridad total”, advirtió Cuomo ante la autoproclamación de Trump, al tiempo que agradeció que el mandatario haya cambiado su discurso y haya dicho ahora que son los estados los que deberán decidir cuando reabrir.



Trump dice que su autoridad para decidir "reapertura" de EEUU es "total"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó zanjar este lunes cualquier polémica sobre una "reapertura" del país al indicar que esta será una decisión suya y no de los gobernadores y que, en ese sentido, su autoridad como presidente "es total". Al mismo tiempo anunció este lunes que mantendrá de forma indefinida la prohibición que rige desde hace un mes de ingresar al país desde Europa a causa de la pandemia del COVID-19.

Cuomo se refirió a ello también en rueda de prensa y volvió a decirle a Trump que deje de pensar de manera monárquica.



“No puedo apoyar esa proclamación, como si él fuera un rey. El rey tiene total autoridad, pero no es el caso y por eso su frase no se puede aceptar, pero, no voy a pelear. No voy a caer en esa pelea (…) la conversación inteligente que tenemos que hacer es ver quien hace que y cómo hacemos las pruebas” , advirtió el mandatario, poniendo en su sitio al presidente, con mucha educación y respeto.

“Aquí no habrá pelea, no voy a dejar que eso pase, quiero que trabajemos juntos (…) pero el presidente no tiene autoridad total. Yo soy el gobernador. La frase de que tiene autoridad total no es correcta, es equivocada y viola la Constitución”.



We lost 778 New Yorkers yesterday to this vicious virus. We mourn each of them. Remember: Our actions determine our destiny. We flattened the curve and we must keep it up. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 14, 2020

Cuomo recalcó que desconociendo la autoridad de los estados, Trump parece como si fuera la cabeza de una monarquía y lo invitó a asumir el rol que realmente tiene. “Nosotros lo elegimos como presidente (no como rey)”.