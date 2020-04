¿Es Trump el presidente más peligroso de la historia?: ¿quién lo dijo?

Han pasado solo unas horas desde que el senador Bernie Sanders anunció su renuncia a la contienda presidencial, lo que entristeció a muchos de sus fieles seguidores, entre ellos, varias estrellas de Hollywood que lo apoyaban, pero que entienden que su decisión en buena parte es por unir al partido.

Y aunque el líder político decidió dar un paso al costado apoyando a Joe Biden como el candidato único que en noviembre próximo se deberá medir contra Trump por la Presidencia de Estads Unidos, manifestó que seguirá dándole la guerra al actual jefe de la Casa Blanca, a quien ha califica de un «desastre» y una «verguenza» para el país.

Y esta vez, en su discurso de despedida como precandidato, el demócrata fue más allá y advirtió que Trump, quien ha sido duramente criticado por el manejo que ha hecho de la crisis del coronavirus, es una amenaza seria para todos.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020