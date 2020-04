Sandra Echeverría protagoniza el nuevo meme de la cuarentena: Video

A pesar de lo dura y dolorosa que ha sido la crisis generada en el mundo por la expansión del coronavirus, muchos cubernautas han tratado de sacarle el lado amable a la situación con todo tipo de bromas y memes que se han viralizado en redes sociales.

Y esta vez la protagonista del nuevo video para reíse un poco en medio del encierro que ha significado la cuarentena a la que millones de personas en el planeta se han sometido para frenar el avance del virus es la actriz Sandra Echeverría.

La propia actriz de telenovelas compartió el nuevo meme, que hicieron algunos de sus fans en Brasil, y en donde se observa una escena del remake de la telenovela La Usurpadora, que cae como anillo al dedo al sentir de muchos por el encierro de estos días.

Bajo el título de “cuando te preguntan cómo vas con la cuarentena”, se ve al personaje de Paola hablando con mucha frustración.



“Eso.. que no quiero estar en esta cárcel. Necesito aire, me estoy sofocando en esta casa… ¿si te acuerdas de lo que dijo el siquiatra del estres, verdad?”, es la frase que se escucha pronunciar a la bella mexicana, sentada en una mesa pidiendo salir del encierro.

La escena fue viralizada por la mexicana, quien confesó que se ha divertido mucho con ese meme, y quien aprovechó para enviar un mensaje.



“Como me he reído con estos memes que me hizo @sandraecheverriabr Muchísimas graciassss Patty! Paola ya no puede más con el encierro 🤷🏽‍ así muchos de nosotros pero solo nos queda buscar la parte positiva y hacer todo aquello que nunca tenemos tiempo de hacer 🙏🏽❤️ Paciencia. Es por nosotros mismos. @lausurpadora_of #LaUsurpadora por @amazonprimevideo”, comentó la actriz en su Instagram.

Este nuevo meme desbancó al de Victoria Ruffo que hasta ahora se estaba robando el show.

En ese clip, tomado de una de las escenas de la famosa telenovela “La Madrastra”, protagonizada por Ruffo en el año 2005, se oye a la estrella de las novelas lanzar varias frases ataviada por el encierro.



Las tomas fueron hechas cuando el personaje de la Ruffo recuperaba su libertad, y el discurso que lanza ante la cámara, en una mezcla de desespero, angustia y ansiedad, han hecho que más de uno se sienta identificado con las emociones del personaje de María Fernández.



“No sé qué hacer, quisiera reír, quisiera llorar al mismo tiempo, echarme a correr como loca por todas las calles para recorrerlas al mismo tiempo, quisiera poder volar para sentir mi libertad, pero al mismo tiempo tengo mucho miedo, miedo de lo que me espera aquí afuera”, se escucha decir a la actriz en el clip, que ha sido compartido y viralizado en redes sociales.

En medio de la pandemia, el clip ha sido como un bálsamo de risas y carcajadas para muchos cibernautas que tratan de calmar su nerviosismo con ese tipo de memes y bromas.

El video de inmediato generó todo tipo de mensajes y comentarios que han causado y siguen causando sonrisas entre los usuarios de redes sociales.