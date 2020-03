El coronavirus mató a Natasha Ott: ¿por qué nunca recibió sus resultados?

En medio de la tragedia que ha generado la crisis del coronavirus, un nuevo caso está causando conmoción en los medios. Se trata de una mujer de Nueva Orleans que se hizo la prueba del coronavirus COVID-19, pero quien murió antes de recibir los resultados de su prueba.

El 10 de marzo, Natasha Ott, de 39 años, mostró síntomas de un resfriado, y menos de dos semanas después, su compañero sentimental Justin Anderson la encontró muerta en su cocina.

Anderson publicó en Facebook lo sucedido y relató la línea de tiempo de los eventos, desde que Ott sintió los síntomas de un resfriado hasta que fue encontrada sin respuesta en su casa.

El 10 de marzo, Ott le dijo a Anderson que tenía una “fiebre leve” y un resfriado respiratorio. Ott, quien trabajó en Crescent Care como trabajadora social, no se hizo la prueba del coronavirus, ya que se determinó que era de bajo riesgo.

Sin embargo, Ott se hizo la prueba de COVID-19 el 16 de marzo, ya que sus síntomas no disminuyeron. A Ott le dijeron que tomaría hasta cinco días recibir los resultados de la prueba.

Unos días después, el jueves 19 de marzo, Ott le dijo a Anderson que sentía que tenía “algo” en los pulmones. También dijo que los resultados de sus exámenes se retrasarían hasta el lunes.

Al día siguiente, Anderson fue a la casa de Ott alrededor de las 8 p.m. y como ella no contestaba sus llamadas telefónicas ni mensajes, la encontró muerta en su cocina.

Según Anderson, los resultados de las pruebas de Ott aún no han regresado.

Anderson finalizó su publicación de Facebook diciendo: “Nuestro gobierno está mal preparado para esta pandemia de una manera que ha costado y costará vidas. Aprecia a tus seres queridos como si pudieras perderlos, y hazles saber que los amas”.

Hablando con The New Orleans Advocate, Anderson dijo: “Creía que las personas deberían quedarse en casa, pero no creo haber entendido completamente cuáles serían las consecuencias si no lo hicieran”. También dijo que lo que le sucedió a su novia debería ser una llamada de atención sobre el COVID-19.

Los síntomas de Ott fueron un resfriado respiratorio, fiebre y pérdida de apetito, y duraron hasta su fallecimiento el viernes.

El Defensor de Nueva Orleans habló con la Oficina del forense de la Parroquia de New Orleans, pero los funcionarios estatales no han dicho si creen que su muerte se debió a COVID-19.

El CEO de Crescent Care, Noel Twilbeck, confirmó a The New Orleans Advocate que Ott murió, pero se negó a dar más detalles.