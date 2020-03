¿Deben desinfectarse los alimentos para protegerse del coronavirus?

Incluso si estás en cuarentena por el coronavirus, existe un límite para el poco contacto que puedes tener con el mundo exterior. Después de todo, tienes que comer. A menos que tengas una gran cantidad de alimentos (y artículos para el hogar), eventualmente tendrás que comprar víveres. Tal vez lo haces a través de un domicilio. Tal vez lo recojas fuera de la tienda. Tal vez te has aventurado con precaución en la tienda, manteniendo intactas las reglas de distanciamiento social.

Sin embargo, incluso los más cautelosos pueden preguntarse: ¿cómo pueden desinfectarse los alimentos para protegernos y proteger a nuestras familias del coronavirus? (COVID-19).

La Agencia de Protección Ambiental ha publicado una lista de limpiadores y desinfectantes que destruyen el COVID-19. Pueden limpiarse los alimentos con ellos (por ejemplo, el exterior de latas o paquetes más duros), solo asegúrate de no contaminar ningún alimento (por ejemplo, no querrías poner Clorox en frutas, estamos hablando solamente de alimentos como latas).

Dan Schaffner, profesor de microbiología de alimentos en la Escuela de Ciencias Ambientales y Biológicas de Rutgers, le dijo a Vox que cree que desinfectar sus alimentos es “ser demasiado cauteloso” porque no se conocen casos de COVID-19 transmitidos por alimentos o sus embalajes. Sin embargo, conocemos a algunas personas que lo hacen de todos modos, solo para estar seguros. Algunas personas sacan los artículos de los supermercado del empaque de su tienda y los colocan en tupperwares u otros artículos de almacenamiento que tengan en su propia casa o limpian los artículos.



Otro experto, el Dr. Jeffrey VanWingen, MD, ha preparado un video de YouTube sobre exactamente este tema. Señaló que el riesgo viene con el “movimiento”. Tomó prestado un término médico llamado “técnica estéril”, que se utiliza en cirugías, y lo adaptó a la compra de comestibles. Sugiere no usar alimentos durante tres días y dejarlos en el garaje; es mejor que una persona de entrega los deje afuera. Desea una entrega sin contacto. Si vas a la tienda, limpia tu carrito de compras. Manténte alejado de la tienda si tienes signos de enfermedad respiratoria y no permitas que las personas mayores de 60 años hagan compras.



Haz compras para dos semanas y minimiza tu tiempo en la tienda. Una vez que lleves los comestibles a casa, desinfecta tu lugar de trabajo. Coloca los alimentos en el lado no limpio de la mesa y desinféctalos sistemáticamente con toallitas desinfectantes. Limpia las botellas.

Con artículos como cajas de cereal de cartón, desháste de la caja. Las bolsas de tela aumentan el riesgo y deben considerarse sucias; ponlas afuera después de usarlas. Todo esto según el Dr. VanWingen, quien sugiere lavar las frutas con agua y jabón durante 20 segundos como si fueran tus manos.

El experto dijo que deberías imaginarte que los comestibles están cubiertos de purpurina y esforzarte para que no brillen, especialmente en la cara.



Más importante aún, es una buena idea limitar el contacto con las personas, porque el virus generalmente se propaga a través de las gotas respiratorias. Eso incluye a la persona que entregan los comestibles, otros compradores o la persona que lo revisan.

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos escribió: “… el suministro de alimentos de los Estados Unidos sigue siendo seguro tanto para las personas como para los animales. No hay evidencia de que la comida humana o animal o el empaque de alimentos estén asociados con la transmisión del coronavirus que causa COVID-19”.

La FDA agregó: “A diferencia de los virus gastrointestinales, transmitidos por los alimentos, como el norovirus y la hepatitis A, que enferman a las personas, a través de los alimentos contaminados, el SARS-CoV-2, que causa COVID-19, es un virus que causa enfermedades respiratorias, se cree que este virus se propaga principalmente de persona a persona. No se sabe que la exposición transmitida por los alimentos a este virus sea una vía de transmisión”.



Si tienes una bolsa reutilizable, lávala cuando llegues a casa o usa bolsas que puedas tirar rápidamente. Schaffner minimizó esto también en una entrevista con Wire Cutter. “Si bien es teóricamente posible que una bolsa reutilizable pueda recoger gérmenes, incluido el coronavirus, mientras está en la tienda de comestibles, la mayor amenaza a la que se enfrenta es alguien más en la tienda que tenga COVID-19”, dijo a la publicación. Aún así, es una precaución que podrías tomar. Él sugiere lavarse las manos con frecuencia, incluso después de regresar de la tienda. Wire Cutter sugiere no usar alimentos (si no son perecederos) durante tres días, porque es poco probable que el virus sobreviva tanto tiempo.

¿Cómo debes lavar una bolsa de supermercado reutilizable? El CDC aconseja: “Lave los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si es posible, lave los artículos usando la configuración de agua más cálida y apropiada para los artículos y seque completamente. La ropa sucia de una persona enferma se puede lavar con los artículos de otras personas”.



Syracuse.com sugiere que usar toallitas en un carrito en una tienda es más importante que usar guantes, que pueden transmitir el coronavirus. “Mantenga una distancia de dos carritos de supermercado entre usted y otros compradores”, dice el sitio. Evite tocarse la cara y use algo como Apple Pay. Este sitio sugiere no usar jabón o lejía diluida en los productos.



Los expertos le dijeron a Vox que también debe minimizar la cantidad que compra; opte por una vez por semana o dos semanas, no cada dos días. El sitio también sugiere que compre en las horas de menor actividad cuando probablemente haya menos personas en la tienda.

Nuevamente, debido a la forma en que los CDC creen que el coronavirus se propaga comúnmente, las personas son su mayor peligro, así que elija métodos de compra de comestibles que minimicen la interacción con ellos. Empaque sus propios comestibles si debe ir en persona. Si debe interactuar con las personas, mantenga la regla de distancia social de al menos seis pies. Tampoco es necesario arrastrar a toda la familia, incluidos los niños. Haga una lista y compre con un propósito, en lugar de deambular por la compra impulsiva de la tienda.