Murió Joe Diffie por el coronavirus: ¿cómo murió el cantante?

El mundo del entretenimiento nuevamente se viste de luto, esta vez tras conocerse la muerte de Joe Diffie, cantante de música country ganador del premio Grammy. El músico de 61 años falleció por complicaciones relacionadas con el coronavirus.

La declaración oficial fue publicada en sus páginas verificadas de Instagram y Facebook el domingo. Su familia pidió privacidad en este momento. “Es con un corazón triste que tenemos que publicar esto”, decía el subtítulo de la publicación de Instagram.

Dos días antes, Diffie, quien fue miembro de Grand Ole Opry durante 25 años, dijo a los fanáticos que había dado positivo por el virus.

Billboard escribió que fue el primer cantante de country en anunciar su diagnóstico positivo de COVID-19.



“Estoy bajo el cuidado de profesionales médicos y actualmente estoy recibiendo tratamiento después de dar positivo por coronavirus (COVID-19). Mi familia y yo estamos pidiendo privacidad en este momento. Queremos recordarle al público que esté atento, cauteloso y cuidadoso durante esta pandemia”, dijo en su declaración el cantante, el viernes.

Para los fanáticos de la música country, Diffie era un nombre familiar. Saltó a la fama en la década de 1990, con éxitos como “Pickup Man”, “John Deere Green”, “Bigger Than the Beatles” y “If the Devil Danced (In Empty Pockets)”. Tiene más de 20 top ten hits. De los 13 álbumes que hizo, dos fueron discos de platino y dos fueron certificados de oro.



En una entrevista de 1993 con la revista People, Vince Gill, el compañero estrella de Opry de Diffie, elogió la voz del vocalista. “Hay muchos cantantes en esta ciudad, pero no muchos con un rango como el suyo”, dijo.

Además de su propia música, Diffie también escribió canciones para estrellas como Tim McGraw, Jo Dee Messina y Conway Twitty.

Diffie no había tenido un éxito entre los diez primeros desde 2001, pero eso no significaba que sus fanáticos lo amaran menos.

En 2012, Jason Aldean grabó “1994”, que es ampliamente considerado como una canción homenaje a Diffie. El cantante Chris Young también celebró a Diffie en la canción “Raised On Country”.

Según Variety, el nativo de Oklahoma había planeado lanzar nueva música. El álbum, titulado I Got This, habría sido su primer disco nuevo en siete años.

Cuando se trataba de escribir música, simplemente escribía lo que le gustaba.

“Simplemente me gustan las canciones en sí mismas”, dijo Diffie a Rolling Stone en 2019. “Encontrar canciones que realmente me gustaron y con las que me relacioné. Realmente, no es más complicado que eso”.