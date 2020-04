La cantante Pink y su hijito de 3 años se contagiaron de coronavirus: ¿comó están?

La cantante Pink acaba de informar que ha sido otra de las famosas en dar positivo al coronavirus y se ha ido recuperando desde que se enteró de la enfermedad.

La tres veces ganadora del premio Grammy dijo que comenzó a mostrar síntomas hace dos semanas. Desde entonces, ha sido analizada nuevamente y el virus ya se fue de su organismo.

La estrella de la música compartió el drama que vivió con el virus, a través de su Instagram.

“Hace dos semanas, mi hijo de tres años, Jameson, y yo mostramos síntomas de COVID-19. Afortunadamente, nuestro médico de atención primaria tuvo acceso a las pruebas y di positivo. Mi familia ya se estaba refugiando en casa y continuamos haciéndolo durante las últimas dos semanas, siguiendo las instrucciones de nuestro médico. Hace solo unos días nos volvieron a hacer las pruebas y ahora afortunadamente somos negativos”, comentó la famosa rubia.



La cantante utilizó su plataforma de redes sociales para criticar al gobierno por no hacer que las pruebas de coronavirus COVID-19 sean más accesibles. Pink cree que las pruebas deberían ser gratuitas y estar más ampliamente disponibles.



“Es una parodia absoluta y un fracaso de nuestro gobierno no hacer que las pruebas sean más accesibles. Esta enfermedad es grave y real. Las personas necesitan saber que la enfermedad afecta a jóvenes y adultos mayores, sanos y no saludables, ricos y pobres, y debemos hacer pruebas gratuitas y más accesibles para proteger a nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos y nuestras comunidades”, dijo Pink.

P!nk – Just Give Me A Reason ft. Nate RuessP!nk's official music video for 'Just Give Me A Reason' ft. Nate Ruess. Click to listen to P!nk on Spotify: http://smarturl.it/PSpot?IQid=PJGMR As featured on The Truth About Love. Click to buy the track or album via iTunes: http://smarturl.it/PTALiTunes?IQid=PJGMR Google Play: http://smarturl.it/PJGMRPlay?IQid=PJGMR Amazon: http://smarturl.it/PTALAm?IQid=PJGMR More from P!nk Just Give Me A Reason: https://youtu.be/OpQFFLBMEPI So What: https://youtu.be/FJfFZqTlWrQ Raise Your Glass: https://youtu.be/XjVNlG5cZyQ Follow P!nk Website: http://www.pinkspage.com Facebook: https://www.facebook.com/pink Twitter: https://twitter.com/Pink Subscribe to P!nk on YouTube: http://smarturl.it/PSub?IQid=PJGMR More great Ultimate Hits of the Noughties videos here: http://smarturl.it/UNPlaylist?IQid=PJGMR ——— Lyrics: Right from the start You were a thief You stole my heart And I your willing victim I let you see the parts of me That weren't all that pretty And with every touch youfixed them Now you've been talking in your sleep, oh, oh Things you never say to me, oh, oh Tell me that you've had enough Of our love, our love Just give me a reason Just a little bit's enough Just a second we're not broken just bent And we can learn to love again It's in the stars It's been written in the scars on our hearts We're not broken just bent And we can learn to love again" 2013-02-05T22:00:58.000Z

La cantante anunció que hizo una donación al Fondo de Emergencia del Hospital de la Universidad de Temple en Filadelfia, en honor a su madre, Judy Moore, quien trabajó en el Centro de Cardiomiopatía y Trasplante de Corazón durante 18 años.



“En un esfuerzo por apoyar a los profesionales de la salud que luchan en la primera línea todos los días, estoy donando $500,000 al Fondo de Emergencia del Hospital de la Universidad de Temple en Filadelfia en honor a mi madre, Judy Moore. Además, estoy donando $500,000 al Fondo de Crisis de Emergencia COVID-19 del Alcalde de la Ciudad de Los Ángeles. GRACIAS a todos nuestros profesionales de la salud y a todos en el mundo que están trabajando tan duro para proteger a nuestros seres queridos. ¡Son nuestros héroes! Las próximas dos semanas son cruciales: quédense en casa. Por favor.

Permanezcan dentro de sus hogares”.