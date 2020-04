Murió Adam Schlesinger por coronavirus: ¿cómo murió el cantante?

El coronavirus no quiere dar tregua y esta vez cobró la vida de Adam Schlesinger, intérprete de “Stacy’s Mom”, quien formó parte de bandas como Fountains of Wayne e Ivy. El artista de 52 años murió por complicaciones relacionadas con el COVID-19 en un hospital de Poughkeepsie, según confirmó su abogado, Josh Grier al New York Times el miércoles.

Horas antes de la muerte, la pareja de Schlesinger le dijo a TMZ que el cantante fue diagnosticado con COVID-19, también conocido como el nuevo coronavirus, y fue hospitalizado en el norte del estado de Nueva York. Ella dijo que él estaba conectado a un ventilador y “había sido sedado para facilitar su recuperación. Estaba en estado crítico, pero su estado está mejorando ligeramente y somos cautelosamente optimistas”.

La banda lleva el nombre de una tienda de adornos para el césped, que vendía fuentes, en Wayne, Nueva Jersey, cerca de Montclair, donde creció Schlesinger.

Además de cantar, Schlesinger también tocaba el bajo para Fountains of Wayne, mientras que Chris Collingwood tocaba la guitarra principal y también cantaba, señaló el Times. Schlesinger y Collingwood se conocieron siendo estudiantes de primer año en el Williams College, informó Vanity Fair.



Salieron con su mayor éxito en 2003, llamado “Stacy’s Mom”. En su apogeo, la canción alcanzó el número 21 en la lista Hot 100 de Billboard. Es una canción pop pegajosa sobre un adolescente que desea a la atractiva madre de su amigo. La supermodelo Rachel Hunter apareció en el video musical subido de tono.

En una entrevista de 2003 con MTV, Schlesinger reveló lo que lo inspiró a escribir la canción. “Uno de mis mejores amigos, cuando teníamos unos 11 o 12 años, vino a mí y me anunció que pensaba que mi abuela estaba buena”, recordó. “Y dije:”Oye, estás cruzando la línea, pero en ese punto de la vida, no lo superaría a nadie”.



Como banda, Fountains of Wayne fue nominado para dos premios Grammy.

También escribió el tema “¡Esa cosa que haces!” para una película de 1996 dirigida por Tom Hanks del mismo nombre. La canción le valió una nominación al Oscar y una nominación al Globo de Oro.



En realidad, la película lleva el nombre de la canción que escribió Schlesinger. Escuchó sobre la película, que trata sobre una banda de rock de los años 60 que imita a los Beatles, a través de su editor. Decidió asumir el proyecto, considerándolo como una tarea de escritura. “Simplemente lo tomé como una tarea y decidí que valía la pena pasar un par de días para probar algo como esto”, dijo a People en 2016.

Tener una fecha límite ayudó a Schlesinger a escribir canciones. “Es algo que he hecho mucho desde entonces; escribiendo a pedido y escribiendo en la fecha límite para diferentes proyectos para películas, televisión o teatro”, dijo a People. “Es una forma de demostrarte constantemente a ti mismo que puedes hacer algo en el poco tiempo que tienes que hacerlo”.

Fue su trabajo en “Crazy Ex-Girlfriend” cuando ganó los premios, ganando tres premios Emmy por su destacada música y letras originales.

Schlesinger también trabajó en Broadway. Fue nominado para un Tony en 2008, junto con David Javerbaum, por su trabajo en “Cry-Baby”, basado en la película de 1990 del mismo nombre, protagonizada por Johnny Depp y Ricki Lake.

A Schlesinger le encantaba escuchar a The Beatles mientras crecía. “Realmente no escuché nada más que los Beatles cuando era muy joven. Y luego, a medida que crecía, comencé a descubrir que había otras bandas en el mundo”, dijo a People en 2016.” Pero los Beatles fueron definitivamente mi primer amor real, y todo lo que escuché en mis años de formación”.



Los padres de Schlesinger, sin embargo, preferían el jazz y la música clásica. “Obtuve los registros de los Beatles de mi tía. Teníamos un piano en nuestra casa mientras crecía, así que tocaba el piano y a medida que crecía descubrí más cosas y mi gusto se amplió mucho”, dijo.