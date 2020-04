Tras contagiarse del coronavirus Danna García vive otro drama: está durmiendo en el piso

Danna García no la ha pasado muy bien en las últimas semanas, pues la actriz no solamente se contagió del coronavirus en España, donde estaba visitando a la familia de su esposo y fue diagnosticada a su llegada a Estados Unidos, sino que en medio de su recuperación, tras salir del hospital, ahora vive un nuevo episodio nada envidiable.

La guapa colombiana, quien estaba pasando su cuarentena totalmente sola y aislada en la habitación de un hotel, lejos de su hijo y su pareja, a quienes no ve hace un mes, confesó que por motivos económicos, debió mudarse a un humilde lugar donde solamente cuenta con un colchón y una silla.

“Salí del lugar en donde estaba, tuve que aislarme en otro lugar porque tenía que pagar unas cuentas muy altas del hotel donde estaba hospedándome en esa pequeña habitación, entonces conseguí un lugar que no tiene nada más que un colchón y una silla, pero no se necesita nada más para estar bien”, dijo la actriz en su Instagram.

Danna dijo que a diferencia de la comodidad del hotel, donde incluso recibía su comida en la habitación, ahora ha debido cambiar sus rutinas, y extrema precacuciones para no contagiar a otros.

“¿Qué hace uno en ese caso? Responsabilidad, no me puedo acercar a nadie, protección al máximo”, dijo la colombiana en su red social. “Yo ya pasé la etapa de mayor contagio, se supone que mi carga viral es lo mínimo, si es que queda carga viral, pero como es un virus tan nuevo y todavía no se tiene mucha información, todos tenemos que estar 45 días en los que se ve qué pasa con este virus”.



La estrella de Bella calamidades aseguró además que se siente muy preocupada por su familia en el país ibérico, ya que están también contagiados del brote.

“Mi familia donde me quedé en España todos están enfermos, todos me refiero a cuatro personas. Dos de ellos, que son mis suegros, uno en el hospital. Estamos todos rezando para que salga bien, confiamos en que va a estar bien pero el pronóstico no es bueno y mi suegra también tiene neumonía, mi suegro está un poquito peor”, dijo la actriz, quien advirtió que en su caso ni las protecciones funcionaron.

“Sí es altamente contagioso porque yo usé máscaras con ellos, yo no me acercaba, pero dicen que cuando hablas esas mini partículas de saliva que quedan en el aire y tú pasas y el sitio no está ventilado cuatro horas después o las hueles o te entran por los ojos”, advirtió la artista.



A comienzos de esta semana Danna fue dada de alta del hospital, luego de complicarse su situación tras haber sido contagiada por el coronavirus. Y dejando ver su gran corazón, Danna también confesó que otra de sus grandes preocupaciones por estos días es el futuro de los animales sin hogar.

“¿Qué pasará con los animales callejeros, con los animales en zoológicos improvisados, en refugios? ¿Quién los cuida? No sé si hay algún plan o ley para garantizarles comida y cuidados. ¿Alguien sabe?”, se preguntó la actriz.

La artista de 40 años aseguró que hubo algo que a ella le salvó la vida, y que en estos momentos resultan como las herramientas imprescindibles para sobrellevar el brote.

De manera muy sencilla, Danna compartió su experiencia con el mal y envió un consejo vital a sus fans.

“Se dicen muchas cosas sobre este virus y no quiero llenarlos de información innecesaria, pero sí les quiero decir que hay dos cosas que se necesitan, créanme que sí se necesitan, créanme… por favor ténganlas a la mano: uno es el oxímetro de pulso, (un aparato que sirve para medir el ingreso de oxígeno), y el otro es el termómetro, creánme que esto sí se necesita y salva vidas”, comentó la actriz.



Danna se refiere a la importancia de estar chequeando los niveles de oxígeno y de fiebre, para saber en que momento resulta indispensable movilizarse hacia el hospital a pedir ayuda especializada y en que momentos es mejor quedarse en casa con síntomas leves.