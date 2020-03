Danna García pide tomar el coronavirus con seriedad: ¿cómo avanza su enfermedad?

Han pasado solo unas horas desde que Danna García anunciara públicamente el martes que fue diagnosticada con el coronavirus, y esta vez la actriz se manifestó muy preocupada y hasta molesta por la manera tan folclórica como muchas personas están manejando la pandemia.

A pesar de que la colombiana reconoció que hay gente que está siendo responsable con la situación, advirtió que hay otros, incluso colegas suyos famosos, quienes no han entendido la gravedad de las cosas.

La colombiana señáló especialmente a aquellas personas que siguen promoviendo eventos sociales y aglomeraciones, lo que son potenciales focos de contagio y propagación el virus.

“Un aplauso para quien está en casa, una ‘buuu’ a todos esos que creen que ‘a mí no me pasa nada’ y están ‘socializando’ en las calles. Eso incluye también a políticos, compañeros, presentadores que salen públicamente en eventos y de paseo. Que vergüenza”, comentó la estrella de la telenovela Pasión de Gavilanes, en su cuenta de Twitter.



Allí, la también actriz de Las Amazonas, hizo un fuerte llamado a que haya mayor conciencia sobre los efectos colaterales que está dejando y que dejarán en las próximas semanas el brote.

“Pienso que hablamos mucho de salud (importantísimo) pero se nos olvida: en países como España hay despidos masivos porque las empresas no pueden mantener un personal inactivo. Así que a ahorrar. El vinito y las compras mejor para Navidad”, dijo la estrella de los melodramas, refiriéndose a la crisis económica y laboral que ya están viviendo millones de familias en todo el mundo.

Danna también destacó otro punto muy importante en toda esta crisis que tiene que ver con las aseguranzas médicas y advirtió que tristemente hay países que no cubren todos los gastos generados por el coronavirus.

“Depende del país en que estén infórmense porque los seguros privados en su mayoría no cubren pandemia, así que a alistar la cartera”, dijo la colombiana.

La actriz confirmó que había sido disgnosticada con el mal tras su regreso de España, donde estuvo varios días y compartió un mensaje en sus redes sociales.

“Sí, estoy en aislamiento, sí, tengo coronavirus, pero tengo síntomas que creo que son muy positivos”, dijo la actriz de 40 años en sus redes.

“Estoy bien, aislada. Evito contacto con las personas. Quédense a salvo, quédense en casita, no más bares, no más discotecas, no más eventos por favor, esto no va a parar, depende de ti y de mi”, concluyó la artista, quien ha explicado que por ahora los síntomas han actuado de manera muy leve en ella.