Dayanara Torres pide aferrarse a Dios en crisis del coronavirus: ¿cuál es su mensaje?

si me ha dado los hijos y la vida. . Cuando era chiquitita me decían: "Yari, canta!" Y yo contestaba 👧🏻: "Inkings or Chi me ven?" . Si me ven, si me ven, voy camino de Belen…🎶 Inking… era Wilkins… ¿Como no creer en Dios…?🙌🏻 . Que hermoso regalo de nuestro #Wilkins … No pude contener 😢… pero simplemente reconfortante… ¿Cómo No Creer en DIOS?