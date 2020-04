La pesadilla de Danna García: en su edificio la rechazan por el COVID-19

Danna García la ha pasado muy mal desde que se contagió por el coronavirus, hace ya más de un mes, y en medio del drama que vive, que incluye estar separada de su hijito, vivir sola en un sencillo apartamento y haber vuelto a dar positivo al COVID-19, aseguró que enfrenta una horrible pesadilla por cuenta de sus vecinos.

La estrella de televisión reveló que las personas con las que comparte el edificio la rechazan y discriminan de manera inhumana, lo que la hace sentir muy mal.

Danna denunció que sus vecinos le hacen el feo y ni siquiera le permiten usar servicios básicos.

“Hoy me hice otra prueba de COVID-19. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones. Ufff, sin palabras”, denunció la estrella colombiana, generando opiniones diferentes.

Más tarde Danna regresó a sus redes para tratar de hacer un llamado al respeto y la unidad.

“Entre tantas opiniones y consejos, a veces nos perdemos. Y se nos olvida nuestra esencia, lo que nos mueve y nos hace sentir vivos. Brindo por ese “niño” que hay en todos nosotros y que nos hace recordar que la vida, es la mejor aventura por descubrir. #VivirEnGratitud #AdiosMiedos #ElDíaParaSerFelizEsHoy”, agregó Danna.



La estrella de las telenovelas se contagió del coronavirus, luego de estar de vacaciones en Españá, visitando a sus suegros, quienes están en hospitales luchando contra el Covid-19.

La estrella de las telenovelas incluso sufrió un duro episodio que la obligó a correr de urgencias a un hospital de Miami, donde estuvo internada varios días, luego se recuperó y fue dada de alta, con la orden de permanecer 14 días aislada.

Y aunque la colombiana se mudó a un humilde sitio, donde solo contaba con un colchón y una silla, y donde estaba totalmente sola, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de sus doctores, la actriz, quien creyó estar ya recuperada, anunció la semana pasada que se volvió a contagiar del coronavirus.

“Antes que nada, gracias por todo. Tengo que compartirles algo, tengo nuevamente COVID-19”, escribió la actriz de Pasión de gavilanes en su momento. “Estaré bien, estaremos todos bien”, mencionó en una de sus historias de Instagram, en la que agregó una imagen junto a su pequeño hijo, a quien no ve hace más de un mes, debido a sus complicaciones de salud.



Hasta el momento no se cuenta con un informe médico sobre las razones por las que le repitió la enfermedad o si tal vez se trató de un mal análisis y en realidad no se le había ido el virus cuando se le informó que ya estaba curada.

Danna compartió su experiencia con el mal y envió un consejo vital a sus fans.

“Se dicen muchas cosas sobre este virus y no quiero llenarlos de información innecesaria, pero sí les quiero decir que hay dos cosas que se necesitan, créanme que sí se necesitan, créanme… por favor ténganlas a la mano: uno es el oxímetro de pulso, (un aparato que sirve para medir el ingreso de oxígeno), y el otro es el termómetro, creánme que esto sí se necesita y salva vidas”, comentó la actriz.



Danna se refirió a la importancia de estar chequeando los niveles de oxígeno y de fiebre, para saber en que momento resulta indispensable movilizarse hacia el hospital a pedir ayuda especializada y en que momentos es mejor quedarse en casa con síntomas leves.