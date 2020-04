Trump da una buena noticia en medio de la crisis del coronavirus: ¿qué anunció el Presidente?

En un mundo que recientemente solo recibe malas noticias día tras día, por el auge del coronavirus, el presidente Donald Trump quiso mostrar que ve la luz al final del túnel y este sábado, ofreció algunas noticias deportivas potencialmente muy buenas.

Se prevé que la temporada de la NFL comenzará a tiempo en septiembre, según lo reveló Trump, informaron Adrian Wojnarowski y Adam Schefter de ESPN, por primera vez el sábado por la tarde.

El presidente Trump sostuvo una conferencia telefónica con los principales comisionados deportivos donde, anunció la situación.

Según un informe del grupo de la Casa Blanca, la conferencia telefónica incluyó a 12 comisionados deportivos principales y altos ejecutivos, incluidos NFL, NBA, MLB, NHL, MLS, WNBA, WWE Wrestling, PGA Tour, UFC, IndyCar, LPGA y Breeders Cup.

Y aunque ha habido mucha preocupación sobre si los fanáticos llenarán o no las sillas de los estadios esta próxima temporada de la NFL, hay un ambiente optimista en el mandatario.

El presidente Trump se refirió a los fanáticos a los que se les permite entrar en los estadios y arenas, con grandes esperanzas de que estén presentes. Pero la línea de tiempo para aplanar la curva del coronavirus en agosto y septiembre aún no está clara, según los expertos médicos.

El Presidente también dio una idea esclarecedora a los comisionados para que las ligas trabajen juntas y presionen para obtener créditos fiscales de los gastos de entretenimiento. Las ligas tendrían la capacidad de deducir concesiones y boletos de los impuestos, lo que a cambio podría brindar a los fanáticos una oportunidad asequible para asistir a los juegos durante la crisis económica que se avecina.



Un comisionado, el comisionado de la NBA, Adam Silver, expresó ser el líder en ayudar a que todos se recuperen.

Les dijo a los que escuchaban la llamada, que la NBA fue la primera en cerrar y que quieren liderar el camino en la recuperación de la economía una vez que obtengan el “visto bueno” de los CDC.

Pero ni siquiera la pandemia del coronavirus detendrá que la NFL continúe como de costumbre. Excepto que las cosas no son tan “habituales” como lo son normalmente., pero el Draft 2020 de la NFL seguirá teniendo lugar del jueves 23 de abril al sábado 25 de abril.



Lo único diferente este año es que no habrá fiestas en Las Vegas o una pantalla verde en un escenario gigante, no habrá una audiencia pública que grite y grite después de que se anuncie cada selección y no habrá cualquier apretón de manos o bienvenidas en persona.



Pero el espectáculo debe continuar. El presidente de los Atlanta Falcons, Rich McKay, detalló lo que se debe esperar del draft de la NFL este año.



“¿Es lo mismo que en los últimos años? No. Es diferente. Pero estaremos listos y creo que una cosa que debes saber sobre la NFL es que lo haremos un espectáculo. Puede ser un espectáculo virtual, pero será un espectáculo. Lo haremos entretenido. Verás las perspectivas. Los verán en sus casas. Tendrán muchas entrevistas. Será muy atractivo y entretenido. Y en un mundo en este momento en el que realmente queremos contenido, realmente necesitamos contenido para mantener nuestras mentes donde deberían estar, lo que está fuera del ciclo de noticias 24/7. El draft será un paseo de alivio. Este año, es verdaderamente el mejor, hecho para un evento de televisión”, dijo McKay.