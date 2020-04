¿Empleados no despedidos sino cesados por el coronavirus pueden aplicar a seguro de desempleo?

Muchos negocios y empresas en los Estados Unidos ha dejado de operar debido al brote del coronavirus, COVID-19, y debido a esto, un gran número de empleados ha sido suspendido por su empleador hasta nueva orden. Y muchos estadounidenses se preguntan si este grupo de trabajadores están exentos o si ¿pueden solicitar todavía el seguro de desempleo?. Técnicamente no fueron despedidos.

La primera respuesta que hay que tener en cuenta es que los estados están a cargo de sus propios programas de seguro de desempleo, y la elegibilidad generalmente depende de dónde viva y trabaja alguien. Sin embargo, el nuevo paquete de estímulo aprobado por el Congreso el 27 de marzo ha declarado que todos los estadounidenses que han sido suspendidos debido al coronavirus califican para el desempleo.

Los empleados que recibieron el llamado “Furloughed”, es decir un cese de actividades laborales sin ser todavía despedidos, también califican para los $600 adicionales por semana en beneficios estatales: este beneficio fue dado por el gobierno hasta el 31 de julio.

Esto no es solo para aquellos que han sido suspendidos de sus trabajos por el coronavirus, sino también para personas que trabajan por cuenta propia, trabajadores independientes, trabajadores a tiempo parcial y contratistas independientes.



La mayoría de los estados requieren que los estadounidenses vayan a sus sitios web correspondientes para solicitar beneficios de desempleo. También hay números de teléfono gratuitos para contactar y obtener más información sobre el proceso en cada estado. SE puede hacer la búsqueda online poniendo “seguro de desempleo” y luego el nombre del estado correspondiente.

A medida que los estadounidenses están siendo despedidos, algunos están siendo cesados de sus actividades, y hay una diferencia clave en lo que cada uno significa.

Merriam-Webster define el cese de actividades o “Furloughed” en inglés, como “un permiso temporal del trabajo que no se paga y que a menudo es por un período de tiempo establecido”. Cuando un empleador despide a un estadounidense, deja de trabajar para el negocio. Sin embargo, generalmente regresan a su posición después de que la situación cambia para la empresa; por ejemplo, las recomendaciones de distanciamiento social se relajan o las presiones económicas disminuyen”.



A los empleados no se les paga su salario mientras están en permiso, pero aún pueden estar cubiertos por beneficios de salud, dependiendo del negocio.

Merriam-Webster define el despido como “dejar de emplear (a un trabajador), a menudo temporalmente”. Pero, Dictionary.com agrega que “históricamente, el término despido de hecho significó despidos temporales, como los cesados. Pero hoy, generalmente usamos la palabra despido cuando una persona es despedida permanentemente de un trabajo”.

Por lo general, si un empleador despide a un estadounidense de su puesto, no reciben un salario o beneficios, están completamente fuera de la nómina. Entonces, para volver a trabajar en ese trabajo, la empresa tendría que volver a contratarlos.

Puede ser muy costoso para las empresas contratar y despedir empleados. Contratar a un nuevo trabajador y capacitarlo y orientarlo puede costarle miles de dólares al empleador. Y luego, para despedir a un empleado, la empresa puede tener que pagar un paquete de indemnización.



Es por eso que el cese laboral es una decisión más estratégica para las empresas, ya que es más rentable y eficiente.

Esta pandemia ha detenido a las industrias en los Estados Unidos y ha dejado a los propietarios lidiando con una situación para la que la gran mayoría no estaba preparada.

Al cesar a un empleado, ese trabajador permanece en la nómina y puede ser convocado para volver a trabajar instantáneamente. La empresa no tiene que contratar y capacitar a los empleados si toman la opción de cesar a sus trabajadores.





Como señala The Cut, puede ser cesado por semanas o meses, y aunque no se le paga durante este tiempo, es probable que conserve sus beneficios.

Macy’s está cesando a muchos de sus 125,000 empleados, diciendo que la pandemia ha tenido un “alto costo” en su negocio. A principios de este mes, la compañía cerró todas sus tiendas en los Estados Unidos en un intento por frenar la propagación del virus.