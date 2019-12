Desfile de Acción de Gracias de Macy’s: ¿dónde ver los globos gigantes?

¿Sabías que el día antes del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, los espectadores pueden pasar a ver la zona donde se inflan los globos para ver a sus personajes favoritos de helio de alto vuelo cobrar vida ante sus ojos? Es cierto, y aquí está toda la información sobre el evento de los globos del 2019.

El evento se realizará el miércoles (27 de noviembre) a partir de la 1 p.m. hasta las 8 p.m. Se llevará a cabo fuera del Museo Americano de Historia Nacional, aunque los espectadores deben ingresar a la ruta de inflada de globos a cuatro cuadras al sur del museo.

La entrada se encuentra en la calle West 73rd y Columbus Avenue. La ruta lleva a los espectadores a Central Park West, donde caminan por el parque hasta llegar al museo, luego caminan por el exterior del museo hasta llegar a la esquina de la calle 81st y Central Park West.

Habrá voluntarios en el camino para ayudar a guiar a los espectadores. Aquí hay una lista de las ubicaciones de los globos:

A lo largo de la calle 77th Street, de este a oeste, Snoopy, Jett, Red Power Ranger, Chase de Paw Patrol, Harold the Fireman, Goku, Pikachu, Ronald McDonald, Diary of a Wimpy Kid, Green Eggs Ham, Baby Dinos y el pato AFLAC estarán presentes.

A lo largo de la calle 81, de oeste a este Olaf de Frozen, The Nutcracker, Pillsbury Doughboy, The Grinch, The Elf on the Shelf, Trolls, Sinclair’s Dino, Smokey Bear, SpongeBob SquarePants con Gary the Snail, Yayoi Kusama’s Love Flies Up the Sky y Wiggle Worm también se dejarán ver.

Se supone que el clima del miércoles en la ciudad de Nueva York va a ser bastante agradable. Debe estar nublado con un máximo de 55 grados y un pequeño viento. Solo hay un 20 por ciento de posibilidades de lluvia, pero los vientos van a aumentar a medida que avanza el día, por lo que temprano podría ser mejor observar la inflada de globos.

Aquí se puede encontrar una lista completa de globos y carrozas para el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy 2019, y aquí hay una lista completa de los artistas de este año, encabezada por Celine Dion.