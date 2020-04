¿El coronavirus puede contagiarse por el aire?: estudio da más luces

Un nuevo estudio de Wuhan, China, descubrió que el coronavirus puede permanecer en pequeñas gotas en el aire en ciertos espacios, lo que sugiere que el virus es posiblemente transmisible incluso si no se está cerca de una persona infectada.

Si bien la capacidad del virus para propagarse con aparente facilidad aún no se comprende completamente, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud han sostenido que se cree que la transmisión es causada por gotitas respiratorias de personas infectadas que entran en personas sanas por la boca, la nariz o posiblemente los ojos, por eso siguen diciendo que no se toquen la cara.

El nuevo estudio, publicado el lunes en el Nature Research Journal, analizó la transmisión de aerosoles, más comúnmente conocida como propagación en el aire. Los investigadores descubrieron que el virus puede permanecer en el aire en áreas abarrotadas donde hay personas infectadas mucho más tiempo que las gotas respiratorias.

La OMS asegura que el #coronavirus no se transmite a distancia por el aireSegún un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el virus no se transmite a distancia por el aire, esto quiere decir, que no nos contagiamos por respirar en la calle o en el supermercado, sino que se transmite a través del contacto con partículas respiratorias que genera una persona enferma al estornudar o al toser.

Tanto las gotas respiratorias como las de aerosol salen de nuestros cuerpos cuando hacemos cosas como toser o estornudar, pero la gran diferencia en las gotas respiratorias y el estilo de dispersión al estilo aerosol, lo que se llama núcleos de gotas, es el peso. Las gotitas respiratorias aterrizarán en un lugar relativamente rápido, mientras que las micro gotitas tipo aerosol, son esencialmente ingrávidas para que puedan flotar durante horas por su ligereza.

Según The Bode Science Center: “los núcleos de gotitas en el aire se desarrollan cuando el fluido de las gotitas patógenas se evapora. Son tan pequeños y livianos que pueden permanecer suspendidos en el aire durante varias horas. Por lo tanto, también pueden infectar a las personas que ingresan a una habitación que un paciente dejó hace mucho tiempo. Además, los núcleos de gotitas en el aire pueden dispersarse ampliamente por las corrientes de aire”.



¿Qué le pasa a tu cuerpo si te contagias de coronavirus?Esta animación en COVID-19 y el coronavirus es una colaboración entre Nucleus Medical Media y nuestros amigos en Qué pasaría si – What If Español. El SARS CoV-2 pertenece a la familia de los coronavirus, y fue nombrado así por las espinas similares a una corona que están en su superficie. El SARS CoV-2 puede producir COVID-19, una infección viral contagiosa que ataca principalmente tu garganta y tus pulmones.

El estudio encontró altos niveles del virus flotando en el aire en áreas abarrotadas y alrededor de baños.

La investigación se realizó en dos áreas diferentes de un hospital de Wuhan en China, la ciudad donde se originó el virus. Los científicos midieron la naturaleza aerodinámica del virus durante el brote de COVID-19 en febrero y marzo de 2020.

Encontraron diferentes niveles del virus en diferentes áreas, diciendo que la concentración de coronavirus “en salas de aislamiento y habitaciones ventiladas de pacientes era muy baja, pero era elevada en las áreas de baño de los pacientes”. Los autores del estudio no ofrecieron una explicación de por qué habría concentraciones más altas alrededor de las áreas de baño, pero los CDC han escrito que el virus se ha encontrado en las heces de pacientes infectados.

El estudio también encontró que en la mayoría de las áreas públicas el virus no era detectable en el aire, excepto en dos áreas que eran “propensas a la aglomeración”. El otro lugar en el que los niveles del virus en el aire eran altos era en áreas del personal médico. Pero después de “procedimientos rigurosos de saneamiento” en esas áreas, los niveles de coronavirus en el aire se volvieron indetectables, dando crédito al efecto que tienen las buenas medidas de saneamiento sobre la muerte del coronavirus.



Los autores del estudio dicen que se necesita más investigación para comprender cuán transmisible es el virus cuando está en forma de aerosol.

Si bien los investigadores descubrieron que el virus puede vivir como un patógeno en el aire, no mencionaron si alguien contrajo el virus en las áreas donde los niveles en el aire eran altos, después de todo, estaban probando un área donde ya había muchos pacientes infectados.



Los autores del estudio escribieron: “Proponemos que el SARS-CoV-2 puede tener el potencial de transmitirse a través del tipo aerosol. Nuestros resultados indican que la ventilación de la habitación, el espacio abierto, la desinfección de la ropa de protección y el uso y desinfección adecuados de las áreas de baño pueden limitar de manera efectiva la concentración de ARN de SARS-CoV-2 en modo aerosol”. Esa información también puede dar cierta credibilidad a otro estudio reciente que encontró que el virus es menos transferible al aire libre.



La OMS escribió el 29 de marzo: “Según la evidencia actual, el virus COVID-19 se transmite principalmente entre las personas a través de gotas respiratorias y vías de contacto. En un análisis de 75,465 casos de COVID-19 en China, no se informó la transmisión a través del aire”.

Los investigadores del estudio parecen pensar que quizás el juzgar esto aún no está en la evaluación de la OMS, escribiendo: “El trabajo futuro debería explorar la infectividad del virus en modo aerosol”, dijeron.