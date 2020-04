Automóvil mata a Ashley Ross: ¿cómo murió la querida Minnie de la TV de 1.31 centimetros?

Ashley Ross, conocida como la “Sra. Minnie” y como estrella de la serie Little Women: Atlanta, murió a la edad de 34 años.

Ross falleció el 27 de abril después de sufrir lesiones causadas por un atropellamiento de un auto, donde el conductor huyó de la escena.

La noticia fue revelada por el equipo de Ross en su página de Instagram el lunes por la noche.

Ashley “Minnie” Ross era una actriz de la serie de reality shows de Lifetime Little Women: Atlanta, una historia que sigue la vida de las señoritas que trabajan y viven en Atlanta.

Ella es descrita en el proyecto como la “mamá oso” del grupo ya que todas las damas buscan su aprobación en todo.



“Es con profunda tristeza que confirmamos en nombre de la familia de Ashley Ross, también conocida como‘ Sra. Minnie de Little Women Atlanta ‘ha sucumbido a las lesiones de un trágico accidente automovilístico hoy a la edad de 34 años”, aseguraron los representante de la actriz en su comunicado.



“La familia pide respeto a su privacidad mientras lloran en este momento tan difícil agregaron.

Minnie ha sido miembro principal del elenco de Little Women: Atlanta durante las cinco temporadas emitidas del programa de televisión.



Little Women: Atlanta – Come on Back to Me (Season 5) | Lifetime

Elshow de varias temporadas Little Women: LA, se estrenó en 2016. La sexta temporada se emitirá este 2020.

En Little Women las mujeres lidian con el drama, los hombres, la amistad y las carreras.

Esta historia aún está en desarrollo.