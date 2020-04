El mundo del entretenimiento nuevamente está de luto, esta vez, tras la muerte del actor Bruce Allpress, conocido por sus papeles en cintas como El señor de los anillos y Power Rangers.

La estrella de la pantalla grande falleció a a la edad de 89 años.

El actor, nacido en Nueva Zelanda, murió pacíficamente en su casa, según reveló la familia de Allpress a Stuff.co.nz, a través de un comunicado. El actor fue diagnosticado con ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, hace seis meses.

VideoVideo related to murió bruce allpress: ¿cómo murió el actor del señor de los anillos? 2020-04-26T00:45:30-04:00

El hijo del actor, Pete Allpress, manifestó que el actor de Hollywood “luchó hasta el final, fue un chatarra”.

Allpress nació en Nueva Zelanda el 25 de abril de 1930, y tuvo una carrera como actor que abarcó más de 60 años.



Otro de los hijos de Allpress, Michael Allpress, quien fundó Allpress Espresso, dijo sobre su padre: “Estaba aceptando la gran diversidad que presenta la humanidad y un pensador independiente. Fue un colaborador valioso y sabio a lo largo de los años en Allpress Coffee. Lo echaremos mucho de menos”.

Master Phant had a serious impact on me growing up, and that wouldn’t have been possible without Allpress’s talent. Rest easy. 💚https://t.co/Ip1TC3BrHZ

— NotoriousPigeon Productions (@ThePowerPigeon) April 25, 2020