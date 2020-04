Derek Jones, guitarrista de la banda de rock “Falling in Reverse”, murió a la edad de 35 años. El líder de la banda, Ronnie Radke, reveló la triste noticia en Twitter el martes por la noche.

“Nunca olvidaré cuándo me recogiste de cárcel en tu vieja furgoneta para comenzar a caer en reversa. Tu espíritu se entrelazará con la música que escribo para siempre. Descansa en paz Derek Jones. Mi corazón esta roto”, comentó el músico en la red social.

En la publicación de Twitter, Radke incluyó cuatro imágenes de Jones.

VideoVideo related to murió derek jones: ¿cómo murió el famoso roquero? 2020-04-22T00:12:25-04:00

La causa de la muerte del guitarrista o la fecha de la muerte no han sido confirmadas.

El músico nació el 5 de junio de 1984 en California y su carrera empezó a crecer cuando se unió a la banda Falling in Reverse.

Antes de unirse a Falling in Reverse, tocó para la banda A Smile From The Trenches. Se unió a A Smile From The Trenches en el 2007, y salieron con un EP homónimo ese mismo año. Al EP le siguió su primer y único álbum de estudio, “Leave the Gambling for Vegas”, en 2009.

VideoVideo related to murió derek jones: ¿cómo murió el famoso roquero? 2020-04-22T00:12:25-04:00

Jones dejó la banda en el 2010 y “A Smile From The Trenches” se separó poco después. Ese mismo año, Jones se mudó a Las Vegas y comenzó su viaje con Falling in Reverse.

Jones fue el guitarrista rítmico de Falling in Reverse desde el 2010 hasta su muerte. Tocó junto a sus compañeros de banda: el vocalista principal Ronnie Radke, el bajista Tyler Burgess, el guitarrista principal Max Georgiev y el baterista Johnny Mele.



La banda ha lanzado cuatro álbumes de estudio: The Drug in Me Is You de 2011, Fashionably Late de 2013, Just Like You de 2015 y Coming Home de 2017.

I’ll never forget when you picked me up from jail In Your old tour van to start falling in reverse. Your spirit will be interwoven through the music I write forever. Rest In Peace Derek Jones. My heart is broken. pic.twitter.com/6ugnm1MmTm — RonnieRadke (@RonnieRadke) April 21, 2020

Jones estaba comprometido con Christina Cetta, quien falleció a fines de 2019 de cáncer. Los dos establecieron un GoFundMe en marzo de 2019 para ayudar a pagar los gastos médicos.



El 18 de noviembre, la familia de Cetta confirmó su muerte en la página de GoFundMe. Dijeron: “Compartimos con gran pesar que Christina perdió su batalla contra el cáncer. La familia quisiera agradecer a todos por la tremenda generosidad y el derramamiento de amor que se le muestra a Christina. Nuestra única paz proviene de saber que ahora está libre de dolor y sufrimiento”.

La última publicación de Jones en Instagram fue el 19 de diciembre del 2019. Publicó una imagen con él y Cetta, diciendo: “Los primeros días. Te extraño más allá de lo imaginable, fuiste mi mejor amiga y todo lo demás”.

Después de que Radke dio la noticia de la muerte de Jones, muchos compañeros de la banda y admiradores acudieron a las redes sociales.



El bajista Tyler Burgess dijo: “Estoy desconsolado. Me presentaste a bandas de metal de las que nunca había oído hablar. Siempre tenías un lugar de comida especial en cada ciudad en la que estábamos guardados en tu teléfono. Todos los vuelos y viajes desde Las Vegas a LA. La mier.. hablando en el autobús. Voy a extrañarlo todo. Te amo derek”.