Murió Gene Deitch: ¿cómo murió la estrella de Tom & Jerry y Popeye?

El laureado animador y director Gene Deitch, murió el 16 de abril, a la edad de 95 años. La estrella de la famosa serie de dibujos animados “Tom & Jerry” murió inesperadamente el jueves por la noche en su departamento, en Praga, República Checa, según lo reveló CTK.

La causa de la muerte de Deitch no ha sido confirmada. Le sobreviven su esposa, Zdenka Najmanová, y sus tres hijos de su primer matrimonio.

Deitch, cuyo nombre completo es Eugene Merril Deitch, nació el 8 de agosto de 1924 en Chicago, Illinois, de su madre Ruth Delson Deitch y su padre Joseph Deitch. Se mudaron a California en 1929, y en 1942 se graduó de la preparatoria de Los Ángeles.

Deitch comenzó su carrera en United Productions of America en 1955, y luego se convirtió en el director creativo del estudio de animación Terrytoons. Durante su tiempo en el estudio, creó personajes de dibujos animados como Gaston Le Crayon, Tom Terrific, Sidney the Elephant y Clint Clobber, entre otros.

El creativo fue despedido de Terrytoons en 1958, y procedió a abrir su propio estudio, Gene Deitch Associates, Inc. En 1959, Deitch llegó a Praga con la intención de quedarse solo un corto tiempo. Sin embargo, conoció a su futura segunda esposa, Najmanová, y decidió quedarse en la ciudad.



Deitch es conocido por múltiples dibujos animados, incluidos Tom y Jerry. Según su página oficial de IMDB, comenzó a trabajar en la industria del cine en la década de 1940. Realizó una variedad de roles durante una carrera que abarcó más de cinco décadas.

Puede ser mejor conocido por crear y dirigir los dibujos animados de Munro, Tom Terrific y Nudnik. Munro, que trata sobre un joven reclutado en el ejército de los Estados Unidos, ganó un Oscar en 1961 por Mejor corto de Dibujos animados.



También es conocido por dirigir más de una docena de episodios de la serie animada Tom and Jerry. Deitch trabajó como director supervisor durante 28 episodios de otra serie de televisión clásica, Popeye el Marino.

Los fanáticos en las redes sociales reaccionan a la muerte de Gene Deitch. Después de la noticia de la muerte de Gene Deitch, los fanáticos acudieron a Twitter e Instagram para compartir sus pensamientos.



Un fan creó una cuenta de Instagram completa dedicada a Gene Deitch y dijo: “Gene Deitch (1924 – 2020) Gracias Gene por hacer que mi infancia fuera increíble. ‘Tom & Jerry y Popeye Director”.

Un fan llamado Tushit Kamble tuiteó: “Gracias Sir Gene Deitch, por hacer que [nuestra] infancia fuera tan divertida, creo que a las generaciones futuras les encantará el programa porque no hay una sola persona presente a la que no le haya gustado ver el icónico ‘Tom and Jerry’ y los dibujos animados de Popeye. Descansa en paz #GeneDeitch #TomandJerry”.

Un usuario llamado Francis Joseph lamentó el hecho y dijo: “Gene Deitch, el creador de Tom & Jerry se fue a donde el Creador celestial. Le diste tanta felicidad a todas nuestras vidas, sin importar cuán joven o viejo hubieses sido. Saludos y respetos. #RIPGeneDeitch”.



Otro usuario tuiteó: “El director de Tom y Jerry, Gene Deitch, muere a la edad de 95 años. Gracias por [hacer] que nuestra infancia sea memorable. Descansa en paz”.