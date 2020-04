Murió trágicamente Ashley Mattingly: ¿por qué se suicidó la conejita de Playboy?

Ashley Mattingly, una exconejita de Playboy fue encontrada muerta en su casa en Austin, Texas, la semana pasada, según TMZ. Ella tenía 33 años.

El hermano gemelo de Mattingly, Billy Mattingly, y su hermana Christy Mattingly Deweese, le dijeron al medio de noticias que antes de quitarse la vida el 15 de abril de 2020, la joven dejó una nota de suicidio.

La ex modelo fue descubierta inconciente en su casa el viernes 17 de abril por la policía de Austin después de recibir una llamada de un amigo preocupado para realizar un chequeo de bienestar.

Mattingly, quien fue Miss March de Playboy en 2011, tenía antecedentes de abuso de drogas y alcohol. En 2016, fue acusada de manejar alcoholizada, después de conducir su carrito de golf en cuatro autos estacionados.

Mientras Mattingly estaba luchando emocionalmente durante el bloqueo actual en medio del coronavirus, su familia dijo que estaba haciendo todo lo posible para mantenerse positiva y que había adoptado a una cachorrita de 9 meses para luchar contra la soledad. Su perrita, la señorita Jean, ahora está al cuidado de la familia de Mattingly.

I am devastated. My friend #ashleymattingly took her own life. If you are struggling please reach out for help. She was only 33 RIP #playmatesister 😢😢😢 pic.twitter.com/P560nV73Ap

— Carrie Stevens (@CarrieStevensXO) April 20, 2020