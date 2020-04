Murió Steve Cash de manera terrible: ¿qué pasó con el youtuber de los gatos?

Steve Cash, la estrella de YouTube más conocida por sus videos de “Talking Kitty Cat”, murió el jueves 16 de abril a la edad de 40 años.

Su esposa, Celia DeCosta Cash, confirmó que Cash se suicidó la mañana del 16 de abril. TMZ informó sobre la muerte de Cash, y agregó que murió por una herida de bala autoinfligida.

El YouTuber, quien publicó videos constantes bajo el nombre de stevecash83, había estado abierto con sus fanáticos sobre su batalla con la depresión y los problemas de salud mental.

Talking Kitty Cat 69 – Sylvester Goes To Court

En varias de sus conversaciones, el querido youtuber, quien se robó el corazón de muchos cibernautas, debido a su inmenso amor y respeto por los gatos, confesó serios momentos de depresión, de los que no pudo salir.

“Esto es muy difícil. Ni siquiera estoy segura de qué decir o, de hecho, qué hacer. Acabo de perder a mi mejor amigo, mi compañero, mi amante, mi mentor, mi todo absoluto, esta mañana”, comentó la mujer del youtuber en su cuenta de Instagram, donde compartió una bella fotografía junto a su esposo.

“Me entristece decir que mi esposo, Steve Cash, se quitó la vida esta mañana 16/04/2020. Me duele compartir esto. Por favor, comprendan, dénle tiempo a la familia para llorar, pero sepan que Steve ya no tiene dolor”, agregó la entristecida viuda.

La serie “Talking Kitty Cat” de la estrella de YouTube fue increíblemente popular, con 2,43 millones de suscriptores en su canal.

La serie comenzó hace mucho tiempo, en 2007, en torno a la premisa de que Cash expresaba cada episodio y hablaba con sus gatos como si fueran humanos.

Cada uno de sus videos recibió millones de visitas, con el episodio 44, “¡MALO! ¡MALO! ¡MALO!” obteniendo la mayor cantidad de visitas en 17 millones. Su último video fue publicado hace 3 meses.

Hace unos días murió también otro de los personajes más queridos en internet. Linndsey Ball, una conocida estrella de TikTok que creó el sonido “𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙞𝙨 𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙢𝙪𝙘𝙝 𝒶𝒹𝑒𝓆𝓊𝒶𝓉𝑒” en la popular plataforma de video, murió debido al coronavirus, según confirmaron sus seres queridos en las redes sociales.

En Facebook, Lindsey se describía a sí misma como una mujer muy cercana a los suyos. “La familia lo es todo ♥ ️ sangre o no. Quiero lo mejor o nada en absoluto y no soy menos”.

Lindsay era soltera y fue a Terre Haute North Vigo High School en Indiana. Tenía 231,000 seguidores devotos en TikTok y acumuló 5,5 millones de “likes” con sus videos.

heres the tiktok announcement: pic.twitter.com/1gsTCrigHY — probably drawing (@rxcketrods) April 1, 2020

Tras conocerse su muerte, llegaron tributos de fanáticos de TikTok de todas partes, quienes describieron a Ball como un alma y un ser humano hermosos cuyos videos significaron mucho para ellos.



Cleta Marie Wilson, hermana de la estrella de TikTok, confirmó la muerte de Ball en Facebook, escribiendo que había fallecido la joven. “Quiero agradecer a cualquiera que se haya comunicado conmigo o con mi familia hoy”, escribió la chica, anunciando que el dolor es doble, pues la madre de Ball, Renee Hilton, también falleció.

Lindsay Ball Tiktok star dies from coronavirus

“Renee Hilton y Lindsey N. Ball ¡Las voy a extrañar a los dos! ¡Todo esto es tan irreal para mí! ¡Sinceramente, creo que no podrían vivir la una sin la otra! ¡Las amo a los dos! ❤😭”, escribió un familiar.