El legendario músico de jazz Giuseppi Logan murió a la edad de 84 años por el coronavirus COVID-19. El compañero musical de Logan y amigo de toda la vida, Matt Lavelle, confirmó su muerte a la estación de radio de jazz WBGO.

Logan murió el viernes 17 de abril en Far Rockaway, Queens, en el Lawrence Nursing Care Center. Lavelle confirmó que la muerte del músico se debió al coronavirus. Logan era conocido como un maestro de muchos instrumentos, incluidos el saxofón, el clarinete y la flauta.

Logan era de Filadelfia y nació el 22 de mayo de 1935, y le sobreviven sus dos hijos, Jaee y Joe.

VideoVideo related to murió giuseppi logan de coronavirus: ¿cómo murió el artista? 2020-04-19T01:52:38-04:00

Giuseppi Logan fue parte del movimiento de jazz libre en la década de 1960.

El músico autodidacta era un elemento básico del jazz libre de Nueva York en la década de 1960. Colaboró con algunos de los talentos más brillantes de la época, incluidos Bill Dixon, Archie Shepp y Pharoah Sanders.

Según WBGO, cuando Logan llegó a Nueva York en 1964, tocó en el festival The October Revolution in Jazz, con artistas como Dixon y Cecil Taylor. Unas semanas más tarde, lanzó “The Giuseppi Logan Quartet”, que incluyó colaboraciones con Milford Graves, Eddie Gomez y Don Pullen.

Logan luego lanzó su segundo álbum, More, en 1965. Fue grabado en vivo en The Town Hall.

Logan desapareció de la industria de la música durante 40 años debido a problemas de adicción y salud mental.

“Más” sería el último álbum que lanzó durante 45 años cuando Logan desapareció de la industria de la música en la década de 1970. El New York Times informó que Logan estuvo fuera de la vista durante tres décadas, y en una entrevista de 2012, dijo: “Mi esposa me hizo ingresar en una institución mental. Ella dijo que yo era un adicto”.



Logan se internó en Virginia varias veces, y también vivió en las calles de Norfolk, Virginia, durante años. Según el informe del New York Times, Logan tomó drogas para mejorar su música.

Él dijo: “Prefiero la hierba a cualquier tipo de droga. La música me viene a la mente si estoy fumando hierba. Cualquier música que tenga en mente puede centralizarla, enfocarse en ella. Levanta la frente, porque tienes una concentración más profunda”.

VideoVideo related to murió giuseppi logan de coronavirus: ¿cómo murió el artista? 2020-04-19T01:52:38-04:00

Logan agregó: “Estuve fuera por 30 años. Perdí todo lo que tenía. Creo que si me hubiera quedado en Nueva York no sería tan pobre como soy”.

En el informe de 2012, Milford Graves habló con The New York Times y dijo que pensaba que Logan estaba muerto. Después de su colaboración musical, Graves vio a Logan en las calles tocando su flauta y pidiendo dinero. Graves dijo: “Pensé que iba a venir, algún tipo de colapso. Siempre estaba al límite. Nueva York era demasiado para él”.



Logan regresó a Nueva York en 2008 y reinició su carrera musical. En 2008, Logan, que estaba cobrando beneficios por discapacidad, dejó a Norfolk con su saxofón por Nueva York. Hizo su regreso musical en 2009 con la ayuda de Matt Lavelle.



Lavelle le dijo a WBGO que notó a Logan en una tienda de música de Nueva York y reconstruyó su identidad. Él dijo: “[Logan] estaba en un lugar donde estaba tratando de volver a su ser musical”. Lavelle ayudó al músico a volver a su estilo musical, y Logan tocó su primer show el 17 de febrero de 2009.

Luego grabó The Giuseppi Logan Quintet en 2010, seguido por The Giuseppi Logan Project de 2011 y And They Were Cool, en 2013.