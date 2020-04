Murió Jay Wheelz a los 29 años: ¿cómo murió el comediante?

El mundo de la comedia está de luto, tras conocerse el fallecimiento de Jay Wheelz, cuyo nombre era Joshua Smith, quien murió a la edad de 29 años, según confirmaron sus amigos. No hay indicios de que la muerte de JayWheelz esté relacionada con la pandemia de coronavirus.

Patrick Cloud, amigo de JayWheelz, dio a conocer la triste noticia sobre la muerte del comediante, ocurrida la noche del 18 de abril.

“Recibí las noticias más irreales y no tengo palabras. JayWheelz falleció y es terrible. Estuve tan emocionado de tenerte en Roast Me en la temporada 5. Descansa, gran hombre. Oraciones y condolencias a su familia #RIPWheelz #RoastMeFam”, dijo en su Twitter.

JayWheelz fue mejor conocido por sus apariciones en la serie de comedia de YouTube, Roast Me. En 2019, JayWheelz hizo una audición para un lugar en Wild ‘N Out de MTV.

El joven comediante comenzó su carrera en agosto de 2018. En su página de Instagram, JayWheelz se describía a sí mismo como un “Skit Man/Comedian”. JayWheelz agregaba: “Me encanta hacer reír a la gente”. JayWheelz era fanático de los New England Patriots y de Los Angeles Lakers. En sus diversas páginas de redes sociales, JayWheelz comentaba regularmente sobre el progreso de los Lakers y los Patriots.

El humorista se había sometido a un trasplante de riñón en marzo pasado. Según su página de Facebook, JayWheelz era oriundo de Washington D.C. y vivía en Springfield, Virginia, al momento de su muerte. El 30 de marzo, JayWheelz hizo una publicación en su Facebook para decir que él y su madre iban hacia el hospital para someterse a un trasplante de riñón. Su mamá fue la donante. Al día siguiente, JayWheelz agradeció a su mamá y rindió homenaje en redes.



“Gracias a Dios, esta cirugía salió bien. Sabía que Dios siempre aparecería y nunca nos haría pasar por una batalla que no puedes superar. Llorando mientras escribo a esta madre @otm_therealethiopianqueen. No hay palabras que pueda decir para decirte lo agradecido que estoy contigo”, comentó JayWheeelz.

“Me has salvado la vida innumerables veces que significas el mundo para mí. Te lo prometí desde que me diste esta segunda oportunidad, incluso en el terreno de la comedia. Ima lucharé por lograrlo y darte el mundo”, agregó el joven. “Te amo más que a la vida misma. Siempre has sido la número 1. Al diablo con un personaje de Marvel o DC, eres mi superhéroe favorita”.



En enero de 2020, JayWheelz describió que habíá pasado momentos my duros en su vida. “A veces veo la vida como un gran combate de boxeo. Me han tumbado tanto en la vida y eso puede ser con tantas cosas en hospitales, etc. ¡Siempre me levanto y sigo luchando! Sigan luchando ustedes”, comentó.

A principios de enero de 2020, JayWheelz dijo que pasó la mayor parte de 2019 en diálisis por problemas renales.



En julio de 2019, JayWheelz escribió en su página de Facebook: “Silla de ruedas, diálisis, nada de esto me va a sacar del camino. Continuaré persiguiendo mis sueños e inspirándolos a perseguir los suyos”.