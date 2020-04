Murió Keiji Fujiwara: ¿cómo murió el actor de las películas de Marvel?

Keiji Fujiwara, el actor que interpretó a Tony Stark en las películas japonesas de Marvel, murió el 12 de abril después de una batalla contra el cáncer, informó Oricon News. Fujiwara tenía 55 años de edad.

La causa de su muerte no parecía estar relacionada con el coronavirus y su familia organizó un memorial privado y un funeral, agregó Anime News Network.

Fujiwara, nacido el 5 de octubre de 1964 en Tokio, era conocido por prestar su voz a varios juegos de animación japoneses también, especialmente Final Fantasy y Kingdom Hearts.

A sad day for the voice acting industry today – Keiji Fujiwara has passed away after his battle with cancer. Fujiwara has a huge list of credits to his name, including Maes in FMA, numerous roles in Square Enix games – Axel, Ardyn, Reno, etc, & voice dubbing for Tony Stark. pic.twitter.com/QmDEJPCJl1 — Michael O'Connor 🏳️‍🌈 @ FF7R (@NoWordCount) April 16, 2020

“Nuestro director representativo y actor de doblaje Keiji Fujiwara falleció a los 55 años el 12 de abril de 2012, mientras aún luchaba contra un cáncer”, dijo su representante en un comunicado. “Estoy profundamente agradecido por su amabilidad y me gustaría expresar mi sincero agradecimiento. La noche y la ceremonia de despedida fueron celebradas solo por familiares. Lamento decir que rechazaré la ceremonia de ofrecer flores”, dijo.

En agosto de 2016, Fujiwara se tomó un descanso para someterse a un tratamiento. Reanudó el trabajo en junio de 2017.



Fujiwara fue posiblemente mejor conocido por su papel de Hiroshi, el padre de Crayon Shin-chan. También prestó su voz a las versiones dobladas en japonés de Axel (Lea) en la serie Kingdom Hearts, Reno en Final Fantasy VII Remake y Ardyn en Final Fantasy XV.

Keiji Fujiwara – Song Compilation RolesRest in peace to a legend. (´•̥ ̯ •̥`) Intro: "Jump samurai!!!" – Hattori Zenzo I have PTSD thanks to this guy and his role as Ardyn. *cough* Anyway, his voice is really unique!! I don't even know how to describe it. He only has a few songs, but they're fun so check it out! Other notable roles: Village Chief – Arakawa Under the Bridge, Russo Ladd – Baccano! Sven – Black Cat, Claus – Code Geass, Hiroshi – Crayon Shin-chan, Aizawa – Death Note, Axel – Kingdom Hearts, Kuzuhara – Durarara!, Novak – Eureka Seven, Reno – FFVII, Ardyn – FFXV, Hattori Zenzo – Gintama, Tatsuya – Hajime no Ippo, Shingo – Initial D, Tony Stark – Ironman, Hinahoho – Magi, Rihan Nura -Nurarihyon no Mago, Sakuya – Psycho Pass 2, Hannes – Shingeki no Kyojin, Haku – Utawarerumono

Pero esas fueron solo algunas de sus películas. Como señaló Anime News Network, también apareció como Holland en Eureka 7, Maes Hughes en Fullmetal Alchemist, Leorio en el anime Hunter × Hunter 2011 y ACDC en JoJo’s Bizarre Adventure.

Keiji Fujiwara comenzó a actuar en los años 90. Según su biografía en Internet en Movie Database, aunque Fujiwara nació en Tokio, pasó la mayor parte de su infancia en la prefectura de Iwate. Mientras estaba en la escuela secundaria, formó una banda con su amigo Kotaro Furuichi, quien se convirtió en guitarrista en The Collectors. Fujiwara cantó las voces principales de su banda de secundaria.

La estrella sabía que quería actuar bastante pronto. Fujiwara se unió a la escuela de actuación Bungakuza cuando tenía alrededor de 18 años. A lo largo de la década de 1980, trabajó en trabajos ocasionales y actuó en varios grupos de teatro.



Los años 90 es cuando comenzó a actuar con doblajes de voz. Alrededor de ese tiempo se le presentó a Ken Production, una agencia de actuación de voz. Yokoyama Mitsuteru Sangokushi fue su primer papel en la animación de televisión. Su papel decisivo se produjo cuando dio voz a Hiroshi Nohara en Crayon Shin-chan, que todavía es conocido hasta hoy.



Finalmente, Fujiwara dejó Ken Production y en noviembre de 2006 fundó Air Agency, su propia compañía de gestión y producción de talento.

The Japanese voice actor, Keiji Fujiwara, especially known for its role as the japanese Tony Stark, teacher of Peter Parker, just died. May he rest in piece. pic.twitter.com/PqtLFmIPOD — *.•~かじっこ -kajikko- ~•.* (@_kajikko_) April 16, 2020

Los fans de Keiji Fujiwara lamentaron la muerte en redes sociales. Al enterarse de la pérdida de Fujiwara, sus fanáticos acudieron a Twitter para recordar al actor de voz. Algunos hablaron de él como el actor de voz para el personaje de Iron Man de Robert Downy Jr.

El 16 de abril, su nombre se convirtió en un tema de Twitter de tendencia superior mientras los internautas discutían los mejores roles de Fujiwara.