McDonald’s de China prohíben la entrada de negros por el coronavirus: ¿cuál es el temor?

El video de un restaurante de comida rápida de McDonald’s ubicado en Guangzhou, China, se volvió viral después de que el lugar puso un letrero en la puerta de entrada que decía que los negros tenían prohibido entrar como clientes, debido al brote de coronavirus.

El impactante aviso fue laminado y decía: “Nos han informado que a partir de ahora no se permite la entrada de personas negras al restaurante. Por el bien de su salud, notifique conscientemente a la policía local para el aislamiento médico, por favor, comprenda los inconvenientes causados. Policía TEL: 100”.

Después de que el video se compartió en las redes sociales, a muchos usuarios en línea les resultó difícil creer que fuera real. Sin embargo, McDonald’s se disculpó el martes por la mañana por el maltrato de la comunidad negra en su restaurante de China.

Again, for those who still doubt that Black people and particularly #AfricansinChina are being targeted we feel it is our duty to share this. A sign at a @McDonalds restaurant seems to make this perfectly clear pic.twitter.com/FaveKrdQHi

La declaración oficial de McDonald’s dijo: “Como marca, como empresa y como más de 2.2 millones de personas que sirven a casi 120 países en todo el mundo, esto no es representativo de nuestros valores inclusivos. Inmediatamente después de enterarnos de una comunicación no autorizada a nuestros clientes en un restaurante en Guangzhou, de inmediato eliminamos la comunicación y cerramos temporalmente el restaurante”.

La cadena de comida rápida también señaló que tomarían medidas para asegurarse de que un incidente como este nunca vuelva a suceder. “Como parte del cierre temporal de este restaurante, aprovecharemos la oportunidad para educar a los gerentes y empleados sobre nuestros valores, lo que incluye servir a todos los miembros de las comunidades en las que operamos”, dijeron.

I wonder if @McDonalds is sponsoring other anti-Black racists like NASCAR driver Kyle Larson ?

If they sponsor anti-Black racists, do they also employ them at their restaurants?

Is the food safe for Black people to eat?

I need answers

— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) April 13, 2020